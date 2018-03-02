В Харькове пройдет гала-концерт

В малом зале Харьковского академического театра оперы и балета имени Лысенко 13 марта состоится концерт проекта «Народные узоры», приуроченный к Шевченковским дням.В сопровождении оркестра прозвучат произведения известных композиторов и обработки народных песен для бандуры, цимбалы, домры, баяна, аккордеона. Слушатели услышат сольные выступления Дмитрия Тимохина, Михаила Алейникова, дуэта баянистов «Братья Федоровы», Ивана Кошаренко, Максима Плющенко, Анастасии Блинцовой, Марии Шевцовой, Ксении Цурбелевой, Евы Бессоновой, Юлии Ещенко, Вероники Ивониной, Михаила Безвесельного, Дарьи Тимченко, Егора Лебедева, Альбины Чепрасовой, Михаила Рахимова, Ярославы Косиловой, Лилии Бикус, Макара Расти, Владимира Соляника, Кирилла Рудакова.Во второй части концерта выступят: ансамбль домристов «Азагориум», ансамбль народных инструментов «Слобожанские узоры», ансамбль бандуристок «Слобожаночка», ансамбль балалаечников «Казачок», ансамбль народных инструментов «Веселый дилижанс», ансамбль народных инструментов «Вышиванка», ансамбль гитаристов «Фламенко», ансамбль баянистов «Беллоуз-бэнд», ансамбль скрипачей музыкальной школы №5, инструментальный ансамбль «Озорная», ансамбль бандуристов «Эдельвейс», эстрадный ансамбль музыкальной школы №6, оркестр народных инструментов школы искусств №6, фольклорный ансамбль «Барвинок»...