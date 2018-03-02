Фэнтези Терри Пратчетта станет сериалом

BBC Studios снимет сериал по книжной серии Терри Пратчетта «Плоский мир». Первый сезон будет состоять из шести эпизодов, его рабочее название — «Стража».О проекте пока известно мало. BBC надеется привлечь к нему партнеров из других стран и создать крупное совместное производство. Сейчас к работе подключилась компания Narrativia, основанная дочерью Пратчетта Рианной. Над сценарием трудится Саймон Аллен, который участвовал в создании сериала «Мушкетеры», а продюсером выступила Хилари Сэлмон, за плечами которой — психологический детектив «Лютер».Дата окончания проекта не уточняется.В настоящее время BBC совместно с Amazon снимает мини-сериал по «Благим намерениям» Пратчетта. Он должен выйти в эфир в 2019 году.Пратчетт умер в марте 2015 года. Юмористическая серия «Плоский мир» — самый известный цикл британского писателя. Его действие разворачивается на вымышленной планете, имеющей форму диска. Книги условно делятся на несколько тем со своими героями и местом действия, но единственный персонаж, который появляется во всех произведениях цикла — Смерть...