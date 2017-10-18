\"Белые металлурги\" рассказали Президенту о системе наставничества

Сорок процентов — теория и 60 — практика. Это формула немецкой системы дуального образования. Именно по такой схеме обучают будущих инженеров и трубопрокатчиков ЧТПЗ. Накануне о южноуральской системе наставничества рассказали Президенту России. С докладом на совещании по развитию системы среднего профессионального образования выступил председатель совета директоров ЧТПЗ, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».Азы «белой металлургии», чистого и современного производства, студентам преподают в цехах сразу после уроков их наставники.«Появилась новация, которая называется “Классный папа”. Классные папы — это руководители среднего звена, которые берут шефство над группой и ведут ее до прихода на производство», — объясняет Андрей Комаров, акционер Группы ЧТПЗ.Об образовательных стандартах «белой металлургии» акционер Группы ЧТПЗ Андрей Комаров рассказал Президенту России Владимиру Путину. Глава страны отметил: этот опыт бесценен.«Настраивать надо людей на постоянное совершенствование, на постоянную учебу», — считает Владимир Путин.Программу «Будущее белой металлургии» на ЧТПЗ запустили семь лет назад, чтобы решить проблему дефицита квалифицированных кадров. За это время она начала действовать в трех регионах присутствия компании: в Челябинской и Свердловской областях, Республике Татарстан. Уже подготовлены 500 молодых специалистов. Пять лет назад металлурги взяли шефство над свердловской воинской частью «Горный щит», чтобы выпускники корпоративной образовательной программы служили в одном подразделении, а затем возвращались на производство.«Большое желание существует у ребят служить в армии, когда они понимают, где они будут служить. Они еще за четыре года до службы в армии бывают в этой части», — отмечает Андрей Комаров, акционер Группы ЧТПЗ.На совещании по развитию системы среднего профессионального образования «белые металлурги» выступили с предложением ввести такую практику по всей России...