Борис Дубровский поздравил женщин с 8 Марта

В канун 8 марта представительниц прекрасного пола поздравил губернатор Челябинской области. В правительстве прошел торжественный прием — 70 женщин Южного Урала получили грамоты и подарки. Кого наградили и за что, знает корреспондент ГТРК «Южный Урал» Лев Битков.Какой современный женский день без селфи для Instagram? И обстановка торжественного зала областного правительства этому только способствует. Сегодня здесь учителя, врачи, экономисты, спортсменки, благотворительницы, защитницы прав детей.«Вы храните живую связь между поколениями, сберегаете важнейшие человеческие ценности: любовь, заботу, доверие, взаимопомощь», — говорит Борис Дубровский, губернатор Челябинской области.Затем перешли к награждению женщин Южного Урала. Борис Дубровский вручил дамам грамоты и благодарственные письма. Овации сорвала Уральская молния Лидия Скобликова. По словам легендарной конькобежки, 8 марта — один из любимейших ее праздников. Правда, отдыхать в этот день у шестикратной олимпийской чемпионки не получается — печет пироги и встречает гостей.«Дети, младшие внуки, любят пирожки с капустой и с яйцом. Сын любит беляши мясные. А друзья из Златоуста, которые поздравляют меня в Москве, любят пирожки с грибами», — делится Лидия Скобликова, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.Сегодня Челябинская область носит ярко выраженное женское лицо. Ведь на территории Южного Урала представительниц прекрасного пола проживает на 300 тысяч больше, чем мужчин...