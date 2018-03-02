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Политика

В Госдепе похвалили украинцев за экономию газа

В Госдепе похвалили украинцев за экономию газа
В субботу украинская компания заявила о сокращении потребления газа за сутки на 25 миллионов, или 14 процентов по сравнению с первым марта.«Украинцы вдохновили мир, объединившись, чтобы снизить потребление газа на 14 процентов на прошлой неделе для обеспечения надежной доставки газа европейским потребителям. “Газпром” потерпел неудачу в попытке выставить Украину и “Нафтогаз” ненадежными партнерами по транзиту», — написала Науэрт в Twitter.В конце февраля Стокгольмский арбитражный суд принял решение взыскать с «Газпрома» в пользу «Нафтогаза» около 4,6 миллиарда долларов компенсации за недопоставку транзитного газа. С учетом предыдущего решения (по контракту на поставку «голубого топлива») российская компания должна выплатить украинской стороне 2,56 миллиарда долларов.В российский компании заявили, что подобный вердикт создает дисбаланс в пользу Украины, поэтому «Газпром» с одной стороны обжалует решение арбитража, с другой стороны — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд...

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