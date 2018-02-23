Во Флориде приняли закон, разрешающий учителям вооружаться

11фотографий11фотографий11фотографийПалата представителей 67 голосами против 50 провела законопроект, который разрешает учителям и другим работникам школ носить оружие. Кроме того, повышен минимальный возраст покупки оружия — с 18 до 21 года.Наконец, при покупке огнестрельного оружия вводится период ожидания в 3 дня, чтобы помешать тем, кто приобретает его в порыве гнева или в приступе болезни.Сенат штата уже принял этот законопроект ранее, так что теперь он поступит на подпись к губернатору штата Рику Скотту. Последний ранее говорил, что он против вооружения учителей, но не определился, будет ли накладывать вето на законопроект.Гибель 17 человек от рук стрелка в школе во Флориде в феврале спровоцировала новые дискуссии в США на тему об ограничениях на ношение оружия...