| | Во Флориде приняли закон, разрешающий учителям вооружаться
Политика

Во Флориде приняли закон, разрешающий учителям вооружаться

Во Флориде приняли закон, разрешающий учителям вооружаться
11фотографий11фотографий11фотографийПалата представителей 67 голосами против 50 провела законопроект, который разрешает учителям и другим работникам школ носить оружие. Кроме того, повышен минимальный возраст покупки оружия — с 18 до 21 года.Наконец, при покупке огнестрельного оружия вводится период ожидания в 3 дня, чтобы помешать тем, кто приобретает его в порыве гнева или в приступе болезни.Сенат штата уже принял этот законопроект ранее, так что теперь он поступит на подпись к губернатору штата Рику Скотту. Последний ранее говорил, что он против вооружения учителей, но не определился, будет ли накладывать вето на законопроект.Гибель 17 человек от рук стрелка в школе во Флориде в феврале спровоцировала новые дискуссии в США на тему об ограничениях на ношение оружия...

Еще по теме

Трамп вновь призвал вооружать учителей школ

Трамп вновь призвал вооружать учителей школ

23-02-2018, 19:25
Читать
Трамп предлагает учителям оружие после стрельбы в школе во Флориде

Трамп предлагает учителям оружие после стрельбы в школе во Флориде

22-02-2018, 16:21
Читать
Сенат США проголосовал за новые санкции против России

Сенат США проголосовал за новые санкции против России

28-07-2017, 13:35
Читать
Сенат США одобрил ужесточение санкций против РФ - Русская планета

Сенат США одобрил ужесточение санкций против РФ - Русская планета

15-06-2017, 23:10
Читать
В Миссури отменили лицензии на ношение оружия

В Миссури отменили лицензии на ношение оружия

15-09-2016, 12:19
Читать
В Техасе разрешили открытое ношение оружия

В Техасе разрешили открытое ношение оружия

2-01-2016, 11:57
Читать
Политика

Редактор раздела Политика
Написать на e-mail