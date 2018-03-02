Пентагон огорчили заявления президента РФ о разработке новых систем вооружений

«Заявления, сделанные президентом Путиным, не стали для нас неожиданностью. Тем не менее они нас огорчили, хотя мы и знали, что Россия развивает свои возможности и следили за этим с тревогой», — отметил он. «Ясно, что все эти разработки осуществлялись не в течение последних нескольких месяцев или последнего года», — добавил Руд.Замминистра вновь утверждал, что Россия «не выполняет взятые на себя обязательства по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности».«Мы видели нарушения со стороны России и других соглашений, — продолжил он. — Тем не менее США остаются приверженными выполнению своих обязательств по новому ДСНВ (Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений — прим. ТАСС) и готовы обсуждать [последующие шаги по этому направлению] с российскими коллегами».Президент Путин в послании Федеральному собранию 1 марта рассказал о ряде новейших разработок систем вооружений, не имеющих аналогов в мире. Среди них новая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», гиперзвуковой комплекс «Кинжал», крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, а также беспилотный подводный аппарат, который может быть оснащен обычными и ядерными боеприпасами. При этом глава государства подчеркнул, что растущая военная мощь России — это надежная гарантия мира на планете, а все работы по укреплению обороноспособности страны проводились в рамках действующих соглашений в области контроля над вооружениями.Новый ДСНВ, подписанный 8 апреля 2010 года, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Соглашение предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков и 1550 единиц для боезарядов на них.Официально о достижении этих ограничений Россия и США объявили 5 февраля. Договор действует до февраля 2021 года, если только не будет заменен ранее этого срока последующим соглашением о сокращении СНВ.Госсекретарь США Рекс Тиллерсон не раз высказывался за то, чтобы Москва и Вашингтон продолжали процесс сокращения ядерных вооружений. По его словам, это одна из областей, в которых американцы должны сохранять взаимодействие с Россией. Однако президент Дональд Трамп в феврале прошлого года выразил недовольство по поводу ДСНВ, в поддержку которого высказываются даже в Пентагоне...