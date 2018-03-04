Врачи обеспокоены серьезной травмой Ольги Бузовой

Выступления артистки под угрозой срываНесколько дней назад во время гастрольного турне по Дальнему Востоку Ольга Бузова повредила ногу. Прямо с концерта певицу увезли в больницу Владивостока, хотя во время выступления боли она не чувствовала. Однако травма оказалась серьезнее, чем предполагалось ранее, об этом Ольга написала в своем «Инстаграме».«Неутешительный диагноз поставил сегодня травматолог. Частично повреждена передняя крестообразная связка и рог мениска», — поделилась артистка. — «Нужно срочно лечение и покой… Не могу ходить и танцевать…».Под угрозой срыва оказались несколько спектаклей в московском театре Эстрады и концерт в городе Реутов. Однако Ольга намерена выступать: «чего бы ей этого ни стоило»...