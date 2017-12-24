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Шоу-Биз и культура

Армен Джигарханян против Андрея Малахова

Народный артист СССР запретил ведущему упоминать его имяНародный артист СССР Армен Джигарханян написал письмо руководству телеканала «Россия» с требованием запретить использовать любую информацию о себе. В первую очередь, речь идет о ток-шоу «Малахов. Прямой эфир». Это связано с лояльностью ведущего к бывшей жене актера Виталине Цымбалюк-Романовской.Как сообщила бывшая представительница Виталины Элина Мазур изданию Dni.Ru, это решение принято из-за того, что Джигарханян подозревает ведущего в сговоре с пианисткой. Запрет распространяется также на издание StarHit, в котором Малахов является главным редактором...

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