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Эксцентричное поздравление женщинам от Тарзана

Провокационное фото шокировало фанаток«Инстаграм» Сергея Глушко пестрит провокационными постами, фотографиями и видео. На этот раз муж Наташи Королевой своеобразно призвал мужчин «крепиться». Международный женский день нелегкий праздник для сильной половины человечества. Вот и Тарзан взвалил себе на плечи нелегкую ношу в лице, а точнее в его обратной части, девушки.
Эксцентричное поздравление женщинам от Тарзана
"На то и мужчины ,чтобы взваливать на свои плечи ВОТ ЭТО ВСЕ!"instagram.com/lovepussuФанаты стриптизера тут же отметили, что филейная часть не принадлежит Наташе Королевой. У супруги артиста формы гораздо пышнее. Но поздравление им понравилось. Дамы же были тронуты стихами, которые им посвятил Глушко...

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