Настасья Самбурская прогнала Викторию Боню

Актриса обвинила экс-участницу «Дома-2» в пиаре на своей страницеНастасья Самбурская активный пользователь соцсетей. У актрисы много подписчиков, среди них есть как поклонники ее таланта и внешности, так и недоброжелатели, которые постоянно критикуют девушку. С ними она безжалостно расправляется в виртуальном пространстве.«Ощущение, что пузырик полиэтиленовый с воздухом лопнул. Был, раздражал!», — написала Настасья про хейтеров. — «Бац! И нет больше прыща и такое удовлетворение».Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня оставила комментарий под этим постом Самбурской. Телеведущая призналась, что никогда не блокирует злопыхателей, ей кажется, что их поведение — банальная зависть.Однако реакция втора поста оказалась неожиданной. Самбурская резко отчитала Боню за то, что модель пиарится на ее странице, хотя они даже не дружат. А после и вовсе выключила комментарии к своей публикации...