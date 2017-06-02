| | Настасья Самбурская прогнала Викторию Боню
Шоу-Биз и культура

Настасья Самбурская прогнала Викторию Боню

Актриса обвинила экс-участницу «Дома-2» в пиаре на своей страницеНастасья Самбурская активный пользователь соцсетей. У актрисы много подписчиков, среди них есть как поклонники ее таланта и внешности, так и недоброжелатели, которые постоянно критикуют девушку. С ними она безжалостно расправляется в виртуальном пространстве.«Ощущение, что пузырик полиэтиленовый с воздухом лопнул. Был, раздражал!», — написала Настасья про хейтеров. — «Бац! И нет больше прыща и такое удовлетворение».Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня оставила комментарий под этим постом Самбурской. Телеведущая призналась, что никогда не блокирует злопыхателей, ей кажется, что их поведение — банальная зависть.Однако реакция втора поста оказалась неожиданной. Самбурская резко отчитала Боню за то, что модель пиарится на ее странице, хотя они даже не дружат. А после и вовсе выключила комментарии к своей публикации...

Еще по теме

Самбурская удивила поклонников фото без макияжа

Самбурская удивила поклонников фото без макияжа

2-06-2017, 18:36
Читать
Настасья Самбурская публично унизила подписчицу

Настасья Самбурская публично унизила подписчицу

2-06-2017, 11:40
Читать
Настасья Самбурская рассекретила любимого мужчину

Настасья Самбурская рассекретила любимого мужчину

11-10-2016, 18:02
Читать
Настасья Самбурская рассказала подробности о своей семье

Настасья Самбурская рассказала подробности о своей семье

10-09-2016, 05:07
Читать
Актриса Настасья Самбурская похвасталась фотографией в купальнике

Актриса Настасья Самбурская похвасталась фотографией в купальнике

3-08-2016, 19:15
Читать
Настасья Самбурская: бессонница сводит меня с ума

Настасья Самбурская: бессонница сводит меня с ума

21-01-2016, 18:14
Читать
Шоу-Биз и культура

Редактор раздела Шоу-Биз и культура
Написать на e-mail