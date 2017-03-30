Встречаем весну: лучшие события марта

WomanHit.ru изучил столичную афишу и советует, куда лучше пойти в ближайшие дни с детьмиЧто: Закрытие сезона катания на коньках11 марта знаменитый каток ВДНХ, к сожалению, прощается со всеми любителями фигурного (и не только) катания. Но напоследок решил устроить два громких мероприятия. 8 марта здесь пройдет праздник для девушек в весеннем антураже: цветочная фотозона, где можно будет сделать яркие снимки, розыгрыш подарков, викторины и «колесо удачи». «100 подарков в один день» — так организаторы назвали праздничный вечер на катке, который начнется в 17–00. Лучшие фотографии, сделанные в специальной «цветочной» фотозоне, ВДНХ обещают опубликовать в официальных соцсетях Главной выставки страны.Ну а 11 марта, собственно, и завершится Зимний Сезон 2017/18. Грандиозный концерт соберет звезд российской эстрады и топовых артистов телеканала МУЗ-ТВ, среди которых группы SEREBRO, «Дискотека Авария», Иванушки International, 5 sta Family, Quest Pistols Show, певицы Анна Седакова, Сати Казанова, Татьяна Котова, артисты Влад Соколовский, Миша Марвин, Natan, Doni, Денис Клявер, Доминик Джокер и Катя Кокорина, а подлёдные экраны создадут атмосферу дискотеки.Где: каток ВДНХКогда: 8 марта, 11 марта с 17.00 до 22.00материалы пресс-службЧто: Весенний фестиваль науки WOW? HOW!Новое шоу «Научный беспредел 2.0» — и это доказанный факт! — не имеет аналогов в мире. Всех зрителей — от мала до велика — ждут два десятка новых экспериментов и разработанный с нуля научный реквизит. Уникальность действа в том, что эти опыты, да еще в таком масштабе, — будут проходить каждые 2 минуты. Ну а в фойе посетителей ждут целых 8 часов увлекательных мастер-классов и мини-шоу на любой вкус: робототехника, 3D-печать, виртуальная реальность и многое другое. Настоящие ученые расскажут детям о сложных вещах самым простым языком.Где: Большой зал Президиума Российской академии наукКогда: 8, 9 и 10 марта, с 10:00 до 19:00 (начало шоу в 10:00, 12:30 и 15:00, но интерактивные зоны в фойе работают весь день)материалы пресс-службЧто: «Призрак оперы»Легендарный мюзикл Эндрю Ллойд-Уэббера «Призрак Оперы» покажут в Кремле в концертном исполнении. Дирижировать симфоническим оркестром будет специально прибывшая в Москву Кристен Блоджетт. Кристен работает с мюзиклом «Призрак Оперы» 30 лет — с момента его первого показа в The Majestic Theatre на Бродвее, и в настоящее время является музыкальным директором бродвейской постановки. Мюзикл, признанный подлинным шедевром и завоевавший самые престижные театральные награды, два сезона подряд имел колоссальный успех среди российских зрителей — его посмотрело более миллиона человек. Это шоу — посвящение легендарному создателю «Призрака Оперы» — композитору Эндрю Ллойд-Уэбберу накануне его 70-летия.Где: Государственный кремлевский дворецКогда: 16—17 мартаСпектакль «Бюро игрушек»Куда деваются сломанные игрушки? Наверное, этот вопрос мы не раз задавали себе в детстве, а теперь наверняка пытаются найти ответ и ваши дети.Спектакль «Бюро игрушек» — это рассказ о добром волшебнике Доброделусе, который целыми днями чинит сломанные игрушки. В его руках оживают потерявшие уже надежду на вторую жизнь оловянные солдатики, неваляшки, живописные матрёшки, клоуны, железные роботы и мягкие зверушки. Теперь они могут вернуться к детям и вновь им служить верой и правдой.Интерактивный характер спектакля вовлекает в действие маленьких зрителей, которым очень нравится подсказывать и показывать Доброделусу, как лучше сделать.Где: Еврейский культурно-религиозный центр «Жуковка»Когда: 11 марта в 14.00материалы пресс-службСпектакль «Краски»Когда эта постановка московского театра «Кураж» режиссера-постановщика Михаила Долоко участвовала в крупнейшем шотландском фестивале театрального искусства, то критики окрестили московские «Краски» как блестяще срежиссированное театральное шоу. Отметили: спектакль призван помочь не только детям, но и взрослым задуматься о вечных ценностях и посмотреть на мир со всем многообразием его оттенков. По достоинству театральное сообщество оценило и яркие декорации, и эксцентричные костюмы, и оригинальную подачу.Сама история — об оживших в мастерской художника красках. Сначала они долго пытаются перетянуть на себя внимание и любовь живописца, пока не понимают главное: только вместе они способны показать все разнообразие мира.Спектакль интерактивный, и буквально все юные зрители вовлекаются в действо. Они дают советы, поют песни и вообщечтобы доказать свое превосходство друг над другом, полюбилась не только театральным критикам, но и обычным зрителям всех возрастов. Малыши пришли в восторг от обилия ярких цветов и броских танцевальных номеров, дети постарше — от захватывающего сюжета, взрослые — были тронуты идеей, которая, несмотря на сказочную условность, актуальна и близка не только российскому зрителю. Равенство людей независимо от цвета кожи, места рождения, вероисповедания, толерантное отношение к иной культуре и стилю жизни — важнейшие ценности современной цивилизации, без сохранения которых само ее существование может оказаться под вопросом.Где: Деловая гостиная«EAT&TALK»Когда: 8 марта и 21 марта в 12.00...