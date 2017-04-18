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Германика попала в Зазеркалье

Режиссер и сценарист вместе со своими дочками не побоялась пройти удивительный квестПока на улице еще морозно трескучие морозы, популярная в России режиссер и сценарист Германика со своими дочками Октавией и Севериной, решили пройти удивительный квест — приключение в мультимедийном парке «Алиса. Возвращение в страну чудес».
Германика попала в Зазеркалье
Дочки Германики создали волшебных человечковматериалы пресс-службО своем приключении она поведала в своем микроблоге. Октавия, с небывалой легкостью, которая свойственна только отважным девчонкам, взорвала конфетную молотилку вмиг, вернув в Страну чудес сладости.Двухлетняя Северина проявила свои храбрые качества и не побоялась темноты. Заботливая старшая сестра Октавия помогала своей сестре проходить все испытания — разбивать летающую посуду игрушечными ежами, раскрашивать и оживлять сказочных героев, а главное — прыгать по огромным цветным кнопкам и щекотать Бармаглота.
Германика попала в Зазеркалье
Режиссер прошла удивительный квестматериалы пресс-службГерманика тоже не осталась стоять в стороне, а вместе с дочками с удовольствием прошла 10 интерактивных зон и разбудила волшебство. На память о семейном выходном сделали удивительные фотографии, которые знаменитая мама опубликовала в своем инстаграме...

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