Обещают "коридоры позора": националисты пригрозили срывом выборов Путина в Украине

четверг, 08 марта 2018, 15:59Поделитьсяпереглянути новину українськоюУкраинские правые партии считают недопустимым открытие избирательных участков для выборов президента РФ на территории Украины.Об этом говорится в совместном заявлении ВО "Свобода", "Правого сектора" и "Национального корпуса".Националисты собираются блокировать здания, в которых будут организованы участки, и устраивать "коридоры позора" для российских граждан - участников голосования."Украинские националисты считают это недопустимым с позиции здравого смысла и морали. Ведь Кремль будет проводить так называемые выборы своего президента на территории аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса. Именно поэтому украинские националисты помешают спокойному голосованию за президента Московии на территории Украины", – сообщается в заявлении.Избирательные участки собирались открыть в 4 дипломатических представительствах – в Киеве, Харькове, Одессе и Львове.Напомним, выборы президента РФ назначены на 18 марта. Подробнее о них читайте в опубликованном на "Апострофе" материале частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor: "У Путина проблемы, три человека готовы бросить ему вызов"...