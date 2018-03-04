| | Обещают "коридоры позора": националисты пригрозили срывом выборов Путина в Украине
Политика

Обещают "коридоры позора": националисты пригрозили срывом выборов Путина в Украине

четверг, 08 марта 2018, 15:59
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Украинские правые партии считают недопустимым открытие избирательных участков для выборов президента РФ на территории Украины.
Об этом говорится в совместном заявлении ВО "Свобода", "Правого сектора" и "Национального корпуса".
Националисты собираются блокировать здания, в которых будут организованы участки, и устраивать "коридоры позора" для российских граждан - участников голосования.
"Украинские националисты считают это недопустимым с позиции здравого смысла и морали. Ведь Кремль будет проводить так называемые выборы своего президента на территории аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса. Именно поэтому украинские националисты помешают спокойному голосованию за президента Московии на территории Украины", – сообщается в заявлении.
Избирательные участки собирались открыть в 4 дипломатических представительствах – в Киеве, Харькове, Одессе и Львове.
Напомним, выборы президента РФ назначены на 18 марта. Подробнее о них читайте в опубликованном на "Апострофе" материале частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor: "У Путина проблемы, три человека готовы бросить ему вызов"...

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