Экс-генсек НАТО указал на ловушку для Украины из-за плана Путина по миротворцам на Донбассе

четверг, 08 марта 2018, 15:31Поделитьсяпереглянути новину українськоюБывший генеральный секретарь НАТО Андерс фог Расмуссен считает, что для Украины опасен и неприемлем вариант с размещением миротворцев только на линии соприкосновения, как это предлагала Россия.Об этом он заявил в своем интервью с журналистами Deutsche Welle."То, как это представил Путин – провальная идея. Его план мог бы стать ловушкой, ведь он предлагает миротворческую миссию с ограниченным мандатом. По его плану миротворцы могут находиться только на линии соприкосновения, иными словами – на границе между свободной Украиной и оккупированной территорией. И их единственная задача – защита мониторинговой миссии ОБСЕ", – сказал Расмуссен.По мнению бывшего генсека НАТО, для установления мира на Донбассе необходима сильная миротворческая миссия, которая получит расширенный мандат и сможет держать под контролем границу между Украиной и Россией."Это необходимо для прекращения пересечения границы солдатами и переброски военной техники из России", – добавил экс-генсек.Детальнее о перспективах миротворческой миссии на Донбассе и возможных уступках России читайте в интервью "Апострофу" оппозиционного российского политика Константина Борового: "Путин нервничает из-за Донбасса, но решить все может только Украина"...