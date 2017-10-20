Власти Украины ответили на слова посла Венгрии об автономии на Закарпатье

четверг, 08 марта 2018, 13:19Поделитьсяпереглянути новину українськоюСвоим заявлением об автономии на Закарпатье чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в Украине Эрно Кешкеню превышает свои полномочия.Так прокомментировала высказывание венгерского дипломата заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в эфире "5 канала"."Посол не против автономии. Мы также не против автономии от Венгрии. На самом деле у нас запланирована беседа с венграми относительно того, что они превышают свои полномочия", - сказала Зеркаль.По словам чиновницы, венгры "заигрались в выборы" не только в Украине, но и в других странах, которые уже входят в состав Евросоюза."Они заигрались в выборы не только на нашей территории, на самом деле они так играют и в Румынии, и в Словакии. Ну, румыны в Евросоюзе, а мы же все-таки зависим от того, как венгры будут вести себя в НАТО, и здесь есть определенные особенности. В то же время, я думаю, что мы заняли достаточно жесткую позицию. Она у нас неизменна и по закону об образовании, и относительно остальных вопросов", - отметила она.Напомним, ранее Кешкеню заявил, что не видит ничего плохого в автономии и что венгры Закарпатья пока не поднимают этот вопрос из-за ситуации на Донбассе.Также читайте материал "Апострофа" - Закарпатье наше: зачем Венгрии автономия в Украине...