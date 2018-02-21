| | РљРёС‚Р°Р№ РЅР°РјРµСЂРµРЅ СЃРґРµР»Р°С‚СЊ СЋР°РЅСЊ РјРёСЂРѕРІРѕР№ РІР°Р»СЋС‚РѕР№
Экономика

РљРёС‚Р°Р№ РЅР°РјРµСЂРµРЅ СЃРґРµР»Р°С‚СЊ СЋР°РЅСЊ РјРёСЂРѕРІРѕР№ РІР°Р»СЋС‚РѕР№

РџСЂР°РІРёС‚РµР»СЊСЃС‚РІРѕ РљРёС‚Р°СЏ РЅР°РјРµСЂРµРЅРѕ РїСЂРѕРґРѕР»Р¶РёС‚СЊ РїСЂРѕС†РµСЃСЃ РёРЅС‚РµСЂРЅР°С†РёРѕРЅР°Р»РёР·Р°С†РёРё СЋР°РЅСЏ, СЃРїРѕСЃРѕР±СЃС‚РІСѓСЏ СЃС‚Р°РЅРѕРІР»РµРЅРёСЋ РЅР°С†РёРѕРЅР°Р»СЊРЅРѕР№ РІР°Р»СЋС‚С‹ РІ РєР°С‡РµСЃС‚РІРµ РјРёСЂРѕРІРѕР№. Р”Р°РЅРЅСѓСЋ Р·Р°РґР°С‡Сѓ РІР»Р°СЃС‚Рё РџРѕРґРЅРµР±РµСЃРЅРѕР№ РЅР°РјРµСЂРµРЅС‹ СЂРµС€РёС‚СЊ РІ С‚РѕРј С‡РёСЃР»Рµ Рё Р·Р° СЃС‡С‘С‚ С„РѕСЂРјРёСЂРѕРІР°РЅРёСЏ СЃРІРѕРµРіРѕ С„РёРЅР°РЅСЃРѕРІРѕРіРѕ СЂС‹РЅРєР°.
РљРёС‚Р°Р№ РЅР°РјРµСЂРµРЅ СЃРґРµР»Р°С‚СЊ СЋР°РЅСЊ РјРёСЂРѕРІРѕР№ РІР°Р»СЋС‚РѕР№

Р§Р¶РѕСѓ РЎСЏРѕС‡СѓР°РЅСЊ, Р·Р°РЅРёРјР°СЋС‰РёР№ РґРѕР»Р¶РЅРѕСЃС‚СЊ СЂСѓРєРѕРІРѕРґРёС‚РµР»СЏ РєРёС‚Р°Р№СЃРєРѕРіРѕ РќР°СЂРѕРґРЅРѕРіРѕ Р±Р°РЅРєР°, РІ С…РѕРґРµ СЃРІРѕРµРіРѕ РІС‹СЃС‚СѓРїР»РµРЅРёСЏ РЅР° РїСЂРµСЃСЃ-РєРѕРЅС„РµСЂРµРЅС†РёРё Р·Р°СЏРІРёР» Рѕ РЅР°РјРµСЂРµРЅРёРё РљРёС‚Р°СЏ РґРѕР±РёС‚СЊСЃСЏ СЃС‚Р°РЅРѕРІР»РµРЅРёСЏ СЋР°РЅСЏ РІ РєР°С‡РµСЃС‚РІРµ РѕРґРЅРѕР№ РёР· РјРёСЂРѕРІС‹С… РІР°Р»СЋС‚. РџРѕ СЃР»РѕРІР°Рј РЎСЏРѕС‡СѓР°РЅСЏ, РїРѕРјРёРјРѕ РїСЂРѕС‡РёС… РјРµСЂ, РїСЂРёРЅСЏС‚С‹С… РґР»СЏ РёРЅС‚РµСЂРЅР°С†РёРѕРЅР°Р»РёР·Р°С†РёРё РєРёС‚Р°Р№СЃРєРѕР№ РІР°Р»СЋС‚С‹, СЋР°РЅСЊ С‚Р°РєР¶Рµ Р±С‹Р»Р° РІРєР»СЋС‡РµРЅР° РІ РєРѕСЂР·РёРЅСѓ РІР°Р»СЋС‚ SDR. РўР°РєР¶Рµ Р§Р¶РѕСѓ РЎСЏРѕС‡СѓР°РЅСЊ Р·Р°РјРµС‚РёР», С‡С‚Рѕ РґР°РЅРЅС‹Р№ РїСЂРѕС†РµСЃСЃ РїРѕС‚СЂРµР±СѓРµС‚ Р·РЅР°С‡РёС‚РµР»СЊРЅРѕРіРѕ РєРѕР»РёС‡РµСЃС‚РІР° РІСЂРµРјРµРЅРё, РєРѕС‚РѕСЂРѕРµ РїРѕРЅР°РґРѕР±РёС‚СЃСЏ РґР»СЏ С‚РѕРіРѕ, С‡С‚РѕР±С‹ РІСЃРµ СѓС‡Р°СЃС‚РЅРёРєРё РјРёСЂРѕРІРѕРіРѕ СЂС‹РЅРєР° РѕСЃСѓС‰РµСЃС‚РІРёР»Рё СЃРІРѕР№ РїРµСЂРµС…РѕРґ РЅР° СЂР°СЃС‡РµС‚С‹ РІ СЋР°РЅСЏС….
РљСЂРѕРјРµ РїСЂРѕС‡РµРіРѕ, СЂСѓРєРѕРІРѕРґРёС‚РµР»СЊ РєРёС‚Р°Р№СЃРєРѕРіРѕ РќР°СЂРѕРґРЅРѕРіРѕ Р±Р°РЅРєР° РґРѕР±Р°РІРёР», С‡С‚Рѕ РІСЃРµ СЂРµС€РµРЅРёСЏ РѕС‚РЅРѕСЃРёС‚РµР»СЊРЅРѕ РёРЅС‚РµСЂРЅР°С†РёРѕРЅР°Р»РёР·Р°С†РёРё СЋР°РЅСЏ РґРѕР»Р¶РЅС‹ РїСЂРёРЅРёРјР°С‚СЊСЃСЏ СѓС‡Р°СЃС‚РЅРёРєР°РјРё РјРёСЂРѕРІРѕРіРѕ СЂС‹РЅРєР° СЃР°РјРѕСЃС‚РѕСЏС‚РµР»СЊРЅРѕ, Р±РµР· РєР°РєРѕРіРѕ-Р»РёР±Рѕ РґР°РІР»РµРЅРёСЏ РёР»Рё РїСЂРёРЅСѓР¶РґРµРЅРёСЏ СЃРѕ СЃС‚РѕСЂРѕРЅС‹.
РђР»РµРєСЃР°РЅРґСЂ Р’РµСЃС‚...

Еще по теме

Р¦РµРЅС‚СЂРѕР±Р°РЅРє РїСЂРѕРіРЅРѕР·РёСЂСѓРµС‚ РёРЅС„Р»СЏС†РёСЋ РЅР° РєРѕРЅР ...

Р¦РµРЅС‚СЂРѕР±Р°РЅРє РїСЂРѕРіРЅРѕР·РёСЂСѓРµС‚ РёРЅС„Р»СЏС†РёСЋ РЅР° РєРѕРЅР ...

21-02-2018, 18:00
Читать
РЎР»РµРґСЃС‚РІРёРµ РІРµСЂРЅСѓР»РѕСЃСЊ Рє РґРµР»Сѓ Рѕ В«С‚РµР»С‘РЅРєРµ СЃ GP ...

РЎР»РµРґСЃС‚РІРёРµ РІРµСЂРЅСѓР»РѕСЃСЊ Рє РґРµР»Сѓ Рѕ В«С‚РµР»С‘РЅРєРµ СЃ GP ...

12-01-2018, 23:20
Читать
РќР°Р±РёСѓР»Р»РёРЅР° СЂР°СЃСЃРєР°Р·Р°Р»Р° Рѕ С†РµР»Рё Р¦Р‘ РїРѕ РёРЅС„Р»СЏС ...

РќР°Р±РёСѓР»Р»РёРЅР° СЂР°СЃСЃРєР°Р·Р°Р»Р° Рѕ С†РµР»Рё Р¦Р‘ РїРѕ РёРЅС„Р»СЏС ...

15-09-2017, 18:00
Читать
РљРёС‚Р°Р№СЃРєРёР№ Р¦Р‘ СѓРєСЂРµРїРёР» РЅР°С†РёРѕРЅР°Р»СЊРЅСѓСЋ РІР°Р»СЋС‚С ...

РљРёС‚Р°Р№СЃРєРёР№ Р¦Р‘ СѓРєСЂРµРїРёР» РЅР°С†РёРѕРЅР°Р»СЊРЅСѓСЋ РІР°Р»СЋС‚С ...

11-09-2017, 09:55
Читать
РљРёС‚Р°Р№СЃРєРёР№ Р°РЅС‚РёРїСЂРѕР±РѕС‡РЅС‹Р№ Р°РІС‚РѕР±СѓСЃ РѕРєР°Р·Р°Р»СЃ ...

РљРёС‚Р°Р№СЃРєРёР№ Р°РЅС‚РёРїСЂРѕР±РѕС‡РЅС‹Р№ Р°РІС‚РѕР±СѓСЃ РѕРєР°Р·Р°Р»СЃ ...

15-07-2017, 05:31
Читать
Р”РµС„РёС†РёС‚ РїСЂРѕС‚РёРІ РґРѕР»Р»Р°СЂР°

Р”РµС„РёС†РёС‚ РїСЂРѕС‚РёРІ РґРѕР»Р»Р°СЂР°

30-06-2017, 06:55
Читать
Экономика

Редактор раздела Экономика
Написать на e-mail