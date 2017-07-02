Спикер МИД РФ рассказала историю о скандальном депутате Госдумы

Глава департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова рассказала, как ей пришлось сделать замечание депутату нелегитимной Госдумы РФ от ЛДПР Леониду Слуцкому за его невежливое поведение, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на Обозреватель.
Спикер ведомства рассказала о личном опыте общения с политиком эфире "Эха Москвы", посвященном празднику 8 Марта и сексуальным домогательствам.
"Бомбическая", по словам Захаровой, история произошла четыре года назад в кулуарах Петербургского международного экономического форума, когда она еще не была так известна. Представитель МИД РФ пояснила, инцидент произошел во время встречи журналистов с официальными лицами.
"Я что-то интересное рассказываю, человек 10 меня слушают вот с той стороны, и вдруг входит Леонид (Слуцкий). Я его, естественно, знаю, так как он-то широким массам известен. И он садится и начинает, как-то не включаясь в беседу, начинает говорить какие-то такие вещи, ну вот как всегда: "Эй, девушка, что ты говоришь", - ну, какие-то такие вещи очень странные", - вспомнила Захарова.
По ее словам, она решила, что не может на это не реагировать. "Я говорю: "Вы знаете, я не очень понимаю, что вы говорите, и мне не очень приятно это слушать. Может быть, я чего-то не понимаю". И дальше произошла такая вещь: он перестал", - рассказала она.
Захарова посетовала также, что тогда никто из мужчин за столом, включая ведущего Алексея Венедиктова, не сделал Слуцкому замечания.
Спикер МИД РФ призналась также, что за свою дипломатическую карьеру получала неприятные намеки от мужчин.
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"Здесь очень важно, на мой взгляд, обозначить свою красную линию и обозначить свои чувства, эмоции, как ты к этому относишься, я имею в виду, женщине. Позволяешь ты это делать или не позволяешь", - добавила она...