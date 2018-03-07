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Российский литератор рассказал о психическом здоровье Путина

Российский литератор рассказал о психическом здоровье Путина
Александр Гольдфарб считает, что президент РФ сошёл с ума.

Президент России Владимир Путин сошел с ума из-за ненависти к Европе и США. Об этом, рассказывая о разговоре со своим знакомым относительно отравления российского шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля, написал известный литератор Александр Гольдфарб, передаёт Киевские Ведомости со ссылкой на Обозреватель.

Он отметил, что в беседе предположил, что инцидент со Скрипалем - элемент подготовки к выборам президента РФ.

"Один знакомый, в ответ на мою теорию, что отравление Скрипаля - предвыборный ход Путина с целью подстегнуть патриотический электорат, сказал: "Не придумывай волюнтаристских теорий. Все объясняется гораздо проще", - пишет литератор.

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"Путин просто сошел с ума, сдвинулся на своей ненависти к Западу, к предателям, пятой колонне и проч. Он обезумевший чекист, псих. Действует неадекватно. Это убийство - симптом того же бредового состояния, что и мультик про суперракеты", - считает Гольдфарб...

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