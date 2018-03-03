В США заявили о намерениях «покорить» мировой рынок своим газом

В течение ближайших пяти лет экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из США увеличится в четыре раза. Об этом на энергетической конференции CERAWee в американском Хьюстоне сообщил Барри Уортингтон, занимающий пост исполнительного директора местной энергетической ассоциации.Он подчеркнул, что Штаты намерены в скором будущем увеличить свою роль на мировом рынке СПГ. В то же время, в данный момент, по его словам, в США работает только два экспортных терминала. Для расширения экспорта должны быть построены ещё пять или шесть подобных пунктов, заявил Уортингтон. Ожидается, что их возведение начнётся уже в ближайшее время.Ранее мы писали, что США продолжают экспортировать российский сжиженный газ. В частности, на днях в Бостоне разгрузили танкер, который привёз топливо, добытое на месторождении на Ямале. В то же время российская сторона своё участие в данных поставках отрицает...