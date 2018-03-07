Евросоюз требует от США отмены пошлин на ввоз металлов

Европейский Союз должен быть освобожден от введенных США штрафных пошлин на сталь и алюминий. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём, передаёт Киевские Ведомости со ссылкой на Украинскую Правду.
"Евросоюз является близком союзником США, и мы по-прежнему считаем, что ЕС должен быть исключен из этих мер. В предстоящие дни я буду добиваться большей ясности в этом вопросе. С нетерпением жду встречи с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером в эту субботу", - написала Мальмстрём в своем микроблоге Twitter.
Президент США Дональд Трамп ввел 8 марта штрафные пошлины на ввоз алюминия и стали: 10 и 25 процентов соответственно. Они вступят в силу через 15 дней. Пошлины не коснутся соседей США - Канады и Мексики.
Трамп заявил, что считает торговые ограничения Евросоюза на продукцию из США "очень несправедливыми". Он также раскритиковал действия Германии в торговых и оборонных вопросах.
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Президент США добавил, что готов к переговорам, если Европа "проявит соответствующее стремление"...