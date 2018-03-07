| | Евросоюз требует от США отмены пошлин на ввоз металлов
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Евросоюз требует от США отмены пошлин на ввоз металлов

Евросоюз требует от США отмены пошлин на ввоз металлов
Новые пошлины начнут действовать уже через 15 дней.

Европейский Союз должен быть освобожден от введенных США штрафных пошлин на сталь и алюминий. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём, передаёт Киевские Ведомости со ссылкой на Украинскую Правду.

"Евросоюз является близком союзником США, и мы по-прежнему считаем, что ЕС должен быть исключен из этих мер. В предстоящие дни я буду добиваться большей ясности в этом вопросе. С нетерпением жду встречи с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером в эту субботу", - написала Мальмстрём в своем микроблоге Twitter.

Президент США Дональд Трамп ввел 8 марта штрафные пошлины на ввоз алюминия и стали: 10 и 25 процентов соответственно. Они вступят в силу через 15 дней. Пошлины не коснутся соседей США - Канады и Мексики.

Трамп заявил, что считает торговые ограничения Евросоюза на продукцию из США "очень несправедливыми". Он также раскритиковал действия Германии в торговых и оборонных вопросах.

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Президент США добавил, что готов к переговорам, если Европа "проявит соответствующее стремление"...

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