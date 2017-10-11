Трамп и Ким Чен Ын договорились о встрече этой весной

Объявление появилось после того, Трамп провел встречу с южнокорейскими чиновниками, которые на переговорах были в роли представителей северокорейского лидера, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на РБК-Украина.
"Мы с нетерпением ожидаем денуклеаризации Северной Кореи. В тоже время, все санкции и максимальное давление должны остаться", - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.
Трамп станет первым президентом США, который встретится со своим северокорейским коллегой. "Это большой дипломатический прорыв с неопределенными последствиями", - пишет издание.
Северная Корея "воздержится от любых дальнейших ядерных или ракетных испытаний", - сказал советник по национальной безопасности Южной Кореи Чунг Юй-Йонг.
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Чунг сказал, что Ким Чен Ын "выразил свое желание встретиться с Президентом Трампом как можно скорее". Трамп выразил открытость к диалогу с Северной Кореей, но администрация Трампа заявила, что Северная Корея должна сначала предпринять конкретные шаги в направлении денуклеаризации...