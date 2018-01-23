Успешный стартап: в Украине начали производить электробайки

Первые электробайки компании Delfast попадут к своим новым владельцам уже в мае, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на Твоя Машина.
После успешной кампании на платформе Kickstarter украинская компания Delfast заявила о массовом производстве своих Электробайк.
«Мы сделали для велоиндустрии то же самое, что Маск для автомобильной», - заявил директор и основатель Delfast Даниил Тонкопий.
Цена байка - около 3000 долларов.
«Мы понимаем, что это довольно высокая цена за байк, но это более профессиональная версия. Все остальные электробайки стоят меньше тысячи, но они все как игрушки. На них можно съездить в магазин или на работу, для профессионального использования мало », - объясняет Тонкопий.
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Первые инвесторы получат модель уже в мае, большинство из них - американцы...