Госдеп США потребовал от Минобороны РФ приструнить боевиков ДНР-ЛНР

пятница, 09 марта 2018, 08:07Поделитьсяпереглянути новину українськоюИз-за нападения вооруженным боевиком на представителей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, Госдеп США призвал Минобороны РФ усмирить боевиков, которых оно "контролирует на востоке Украины".Соответствующее обращение на своей странице в Twitter опубликовала спикер Государственного департамента США Хизер Науэрт."Министерство обороны России: Пожалуйста, дайте приказ боевикам, которых вы контролируете на востоке Украине, чтобы они прекратили запугивания насилием международных наблюдателей СММ ОБСЕ", – говорится в нем.Как сообщал "Апостроф", ранее боевики так называемой "ЛНР" угрожали наблюдателям ОБСЕ расстрелами из-за поздравлений жителей оккупированных территорий с государственными праздниками Украины. Боевик потребовал от патруля немедленно уехать и пригрозил открыть огонь. Тогда патруль ОБСЕ покинул район и вернулся на базу в Мариуполь...