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В метро Киева умер мужчина (видео)
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Из зоны ЧАЭС пытались вывезти сотни килограммов радиоактивного металла
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Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
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Результаты выборов в Переяславском районе
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Госдеп не имеет информации, кто стоит за отравлением Скрипаля
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В США заявили о намерениях «покорить» мировой рынок своим газом
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Киевские Ведомости
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Спорт
| НХЛ. Два очка Дадонова, две передачи Сергачева, юбилейная победа Василевского
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НХЛ. Два очка Дадонова, две передачи Сергачева, юбилейная победа Василевского
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Лия Самойлова
Редактор раздела Спорт
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