Саша Гобозов не вписывается в нынешнюю концепцию проекта

Ну не вписывается Гобозов в эту концепцию - не находит своего места среди молодых да дерзких. Может быть, поэтому так навязчиво и нелепо смотрятся все его метания, может быть, поэтому так заметно выбивается из общей массы - как возрастной и уже тяжеловатый на подъем, использующий уже надоевшие привычные приемы теперь уже стареющего ловеласа. Не зашло, не цепляет, не интересует, как того хотели организаторы. Всему своё время. И его время точно прошло. Поэтому и ощущение овна в проруби. Как говорят, нельзя одну и ту же майку носить 10 лет. Как нельзя много лет лицезреть совершенно неменяющегося, повторяющего самого себя участника реалити-шоу
[Автор: Елена Парфёнова]
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