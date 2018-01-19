| | Саша Гобозов не вписывается в нынешнюю концепцию проекта
Шоу-Биз и культура

Саша Гобозов не вписывается в нынешнюю концепцию проекта

Саша Гобозов не вписывается в нынешнюю концепцию проекта
Как оно в проруби. Вот всегда говорила и говорю: всему своё время. Ну не вписывается Санек Гобозов в нынешнюю концепцию проекта. И его время явно прошло. Да, пытается делать движуху, да - где-то получается, но по сути ни туда, ни сюда. Либо правда эта беспонтовая возня с бабами только ради того, чтобы на прежнем "авторитете" делать тупо эфиры и зарабатывать деньги без обязательств и палева (к чему я склоняюсь все больше и больше), либо эти метания, как просто судорожная попытка найти своё место на дурке спустя продолжительное время, подстраиваясь под новые и новые правила и все новых и более молодых участников.
Ну не вписывается Гобозов в эту концепцию - не находит своего места среди молодых да дерзких. Может быть, поэтому так навязчиво и нелепо смотрятся все его метания, может быть, поэтому так заметно выбивается из общей массы - как возрастной и уже тяжеловатый на подъем, использующий уже надоевшие привычные приемы теперь уже стареющего ловеласа. Не зашло, не цепляет, не интересует, как того хотели организаторы. Всему своё время. И его время точно прошло. Поэтому и ощущение овна в проруби. Как говорят, нельзя одну и ту же майку носить 10 лет. Как нельзя много лет лицезреть совершенно неменяющегося, повторяющего самого себя участника реалити-шоу
[Автор: Елена Парфёнова]
...

Еще по теме

Саша Гобозов устанавливает на «Дом 2» новые законы?!

Саша Гобозов устанавливает на «Дом 2» новые законы?!

19-01-2018, 10:25
Читать
Гобозов устанавливает на доме 2 новые законы?

Гобозов устанавливает на доме 2 новые законы?

18-01-2018, 15:06
Читать
Дом-2 новости: Гобозова уличили в воровстве

Дом-2 новости: Гобозова уличили в воровстве

13-05-2014, 17:33
Читать
Дом 2 свежие новости: Саша Гобозов выбрал марку машины, которую хочет купит ...

Дом 2 свежие новости: Саша Гобозов выбрал марку машины, которую хочет купит ...

12-05-2014, 16:09
Читать
Дом 2: Саша Гобозов вывел Алексея Кабанова на чистую воду

Дом 2: Саша Гобозов вывел Алексея Кабанова на чистую воду

30-03-2014, 22:20
Читать
Дом-2 последние новости: Алиана Устиненко и Александр Гобозов готовы уйти с ...

Дом-2 последние новости: Алиана Устиненко и Александр Гобозов готовы уйти с ...

20-03-2014, 20:57
Читать
Шоу-Биз и культура

Редактор раздела Шоу-Биз и культура
Написать на e-mail