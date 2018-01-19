Саша Гобозов не вписывается в нынешнюю концепцию проекта

Как оно в проруби. Вот всегда говорила и говорю: всему своё время. Ну не вписывается Санек Гобозов в нынешнюю концепцию проекта. И его время явно прошло. Да, пытается делать движуху, да - где-то получается, но по сути ни туда, ни сюда. Либо правда эта беспонтовая возня с бабами только ради того, чтобы на прежнем "авторитете" делать тупо эфиры и зарабатывать деньги без обязательств и палева (к чему я склоняюсь все больше и больше), либо эти метания, как просто судорожная попытка найти своё место на дурке спустя продолжительное время, подстраиваясь под новые и новые правила и все новых и более молодых участников.Ну не вписывается Гобозов в эту концепцию - не находит своего места среди молодых да дерзких. Может быть, поэтому так навязчиво и нелепо смотрятся все его метания, может быть, поэтому так заметно выбивается из общей массы - как возрастной и уже тяжеловатый на подъем, использующий уже надоевшие привычные приемы теперь уже стареющего ловеласа. Не зашло, не цепляет, не интересует, как того хотели организаторы. Всему своё время. И его время точно прошло. Поэтому и ощущение овна в проруби. Как говорят, нельзя одну и ту же майку носить 10 лет. Как нельзя много лет лицезреть совершенно неменяющегося, повторяющего самого себя участника реалити-шоу...