| | Саша Черно работать над собой не хочет и не собирается
Шоу-Биз и культура

Саша Черно работать над собой не хочет и не собирается

Саша Черно работать над собой не хочет и не собирается
У бегемота, походу, вообще отсутствует самокритика. Хочется подвести её к зеркалу, ткнуть туда носом и сказать: "Да ты посмотри на себя, чудовище. Какой нормальный мужик поведёт под венец страшную, жирную быдлобабу, которая постоянно ноет и орёт?" Хоть бы поработала над собой как-то. Да, полных девушек тоже берут в жёны, но эти девушки выглядят ухоженно, несмотря на комплекцию. У них, как правило, весёлый и покладистый характер, зачастую они очаровательные хохотушки, добрые, ласковые и хозяйственные. Женственные. А у этой бритой страшилы с заштукатуренным вусмерть лицом ни ухоженности, ни хозяйственности, характер отвратный, следить за собой и работать над собой не хочет и не собирается. Зато сколько амбиций. Кому оно такое надо? Вечно ноющая гора сала.
[Автор: Алексей Иванов]
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