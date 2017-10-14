Саша Черно работать над собой не хочет и не собирается

У бегемота, походу, вообще отсутствует самокритика. Хочется подвести её к зеркалу, ткнуть туда носом и сказать: "Да ты посмотри на себя, чудовище. Какой нормальный мужик поведёт под венец страшную, жирную быдлобабу, которая постоянно ноет и орёт?" Хоть бы поработала над собой как-то. Да, полных девушек тоже берут в жёны, но эти девушки выглядят ухоженно, несмотря на комплекцию. У них, как правило, весёлый и покладистый характер, зачастую они очаровательные хохотушки, добрые, ласковые и хозяйственные. Женственные. А у этой бритой страшилы с заштукатуренным вусмерть лицом ни ухоженности, ни хозяйственности, характер отвратный, следить за собой и работать над собой не хочет и не собирается. Зато сколько амбиций. Кому оно такое надо? Вечно ноющая гора сала....