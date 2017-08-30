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Наука

Историческая миссия: NASA протестировало нового робота, который вскоре отправится на Марс

Историческая миссия: NASA протестировало нового робота, который вскоре отправится на Марс
Этот механический агрегат похож на небольшой кран.

Сотрудники космического агентства NASA в Лаборатории реактивного движения протестировали нового робота, которому дали название InSight ("Интуиция"), вскоре от отправится на Марс. Об этом сообщает интернет-издание Naked Science.

Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на liga.net.

Необычная особенность этой машины в том, что, в отличие от предыдущих роверов, которые исследовали поверхность Марса на колесах, она останется на месте приземления.

Это первый аппарат, который изучит глубинные слои марсианской почвы, поэтому вместо колес у него крепкий каркас, позволяющий ему устоять практически на любой поверхности.

Для проведения испытаний ученые оборудовали специальную лабораторию, которая имитирует марсианские условия, включая почву и свет. Огни, расставленные по всей лаборатории, калибруют камеры робота, чтобы те впоследствии адаптировались к солнечному свету, который попадает в атмосферу Марса.

Поскольку InSight не сможет передвигаться после приземления, инженеры отрабатывают различные сценарии посадки. Рабочее пространство постоянно меняется, имитируя возвышения и впадины с наклоном 15 градусов. В таких условиях аппарат тестирует три инструмента: гиперчувствительный сейсмометр, экран, который его защищает, и датчик теплового потока. Полное название всей установки - Научный Эксперимент по Структуре Недр (SEIS).

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Сотрудники лаборатории выложили видео, в котором подробно рассказали о своих экспериментах. Они отметили, что, в отличие от фантастических фильмов, реальные роботы двигаются очень медленно, поэтому их работа требует много терпения и сосредоточенности, дабы учесть все детали. Особенно они гордятся подвижным краном, благодаря которому InSight сможет исследовать глубины марсианской почвы...

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