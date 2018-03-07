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Наука

Робота-помощника отправят в космос вместе с учеными

Робота-помощника отправят в космос вместе с учеными
Робот может даже служить в качестве психолога.

Астронавты на борту Международной космической станции (МКС) поприветствуют нового пассажира в этом году — летающего, говорящего робота Саймона.

Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на eizvestia.

Кроме того, робот обучен распознавать лицо и голос космонавта — немецкого геофизика доктора Александра Герста, который будет его лучшим приятелем на борту. Также Саймон может играть любимую музыку ученого.

Белый дроид весит всего 5 кг, а размером походит на мяч. Робот был придуман для помощи космонавтам на МКС — психологической и технической.

«Саймон — персональный помощник, способный распознавать голос и лицо. Мы хотим изучить психологические последствия длительных космических полетов для членов экипажа и опробовать подходящие контрмеры, особенно те, которые снижают стресс. Мы будем уделять особое внимание интеллектуальному анализу и взаимодействию между людьми и ИИ», — сказал Тиль Эйзенберг, руководитель проекта.

Изобретатели отмечают, что у него есть искусственный интеллект, восьмидюймовый экран и двигатели с пропеллером, чтобы двигаться в невесомых условиях.

Саймон присоединится к доктору Герсту на борту МКС во время миссии Horizon Европейского космического агентства в период с июня по октябрь. Первый тест беспилотника в условиях микрогравитации должен состояться в следующем месяце на параболическом полете, выполняемом немецким космическим агентством DLR.

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Разработчики признались, что будущие версии Саймона теоретически могут включать в себя лазерные указатели, механические руки, а также способность говорить с выражением, если космонавт подвергается стрессу, ему грустно или он сердит...

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