| | Горячее путешествие: NASA приглашает "оставить след" на зонде, который достигнет Солнца
Наука

Горячее путешествие: NASA приглашает "оставить след" на зонде, который достигнет Солнца

Горячее путешествие: NASA приглашает \"оставить след\" на зонде, который достигнет Солнца
Конечно, настоящего путешествия это не заменит.

Космическое агентство планирует написать имена всех желающих на зонде, который отправится к звезде летом этого года.

Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на 2+2

В конце июля этого года состоится запуск зонда Parker Solar Probe, который отправится на встречу с Солнцем. В космическом агентстве планируют прикрепить к нему кремниевый чип, на котором будут записаны имена всех желающих "прокатиться" к звезде. Об этом сообщает NASA.

"Наш зонд можно в прямом смысле назвать самой быстрой, самой горячей и самой крутой миссией на свете. Этот удивительный космический корабль поможет нам раскрыть множество тайн Солнца и понять, как работают его недра", - комментирует научный руководитель миссии Никола Фокс.

Главной целью зонда Parker Solar Probe станет сближение с Солнцем на минимально возможное расстояние и изучение его короны. В конце миссии зонд сгорит в раскаленной атмосфере светила. Миссия была названа в честь астрофизика Юджина Паркера, первооткрывателя солнечного ветра.

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Зонд должен пролететь через корону светила 24 раза, постепенно сближаясь с поверхностью Солнца. Для того, чтобы зонд не сгорел сразу, его оборудовали тепловым экраном из углепластика, что отражает 99% света и тепла. Несмотря такую защиту, корпус зонда будет разогреваться до 1500 градусов Кельвина и подвергаться воздействию радиации, превышающий фон на Земле в 500 раз...

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