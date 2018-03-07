Горячее путешествие: NASA приглашает \"оставить след\" на зонде, который достигнет Солнца

Космическое агентство планирует написать имена всех желающих на зонде, который отправится к звезде летом этого года.
Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на 2+2
В конце июля этого года состоится запуск зонда Parker Solar Probe, который отправится на встречу с Солнцем. В космическом агентстве планируют прикрепить к нему кремниевый чип, на котором будут записаны имена всех желающих "прокатиться" к звезде. Об этом сообщает NASA.
"Наш зонд можно в прямом смысле назвать самой быстрой, самой горячей и самой крутой миссией на свете. Этот удивительный космический корабль поможет нам раскрыть множество тайн Солнца и понять, как работают его недра", - комментирует научный руководитель миссии Никола Фокс.
Главной целью зонда Parker Solar Probe станет сближение с Солнцем на минимально возможное расстояние и изучение его короны. В конце миссии зонд сгорит в раскаленной атмосфере светила. Миссия была названа в честь астрофизика Юджина Паркера, первооткрывателя солнечного ветра.
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Зонд должен пролететь через корону светила 24 раза, постепенно сближаясь с поверхностью Солнца. Для того, чтобы зонд не сгорел сразу, его оборудовали тепловым экраном из углепластика, что отражает 99% света и тепла. Несмотря такую защиту, корпус зонда будет разогреваться до 1500 градусов Кельвина и подвергаться воздействию радиации, превышающий фон на Земле в 500 раз...