| | Мэрайя Кэри порадовала поклонников новыми фотографиями
Шоу-Биз и культура

Мэрайя Кэри порадовала поклонников новыми фотографиями

Мэрайя Кэри порадовала поклонников новыми фотографиями
Фотосессию провели для американского журнала V Magazine.

В последние годы Мэрайя Кэри все реже снимается в фотосессиях для глянца. С чем именно связана такая тенденция сказать сложно. Однако порой певица все же соглашается на съемки и уж тогда делает все, чтобы результат превзошел все ожидания, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на Viva.

Это получилось у нее и сотрудников журнала V Magazine, на обложке нового выпуска которого и появилась поп-дива в восхитительных амплуа.

На личной странице Мэрайи в Instagram появилось несколько фото, на которых она позирует в двух образах: в наряде из белых перьев, а также в сексуальном боди и колготах в сетку.

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Если в первом случае она символизирует нежность и женственность, то во втором - дерзкую сексуальность. Какой образ больше по душе вам?
Мэрайя Кэри порадовала поклонников новыми фотографиями

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