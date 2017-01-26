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Политика

Путин раскрыл секрет проявления силы

Владимир Путин раскрыл секрет проявления силы в международной политике, отвечая на вопросы журналистов NBC. Также президент России прокомментировал свои фотографии верхом на медведе.
Путин раскрыл секрет проявления силы


По словам Владимира Путина, в рамках международной политики важным моментом является не проецирование силы, а ее проявление. Сила не должна сопровождаться стуком кулаками и громкими криками. Эти слова он произнес в интервью журналистам NBC.
Не так давно Владимир Путин посетил Нижний Тагил, где в ходе конференции запретил закрывать вузы в таком большом городе и его подобных. Президент напомнил, что необходимо проводить обучение своих специалистов и повышать их квалификацию. Самыми конкурентоспособными работниками выступают те, кто обладает навыками и знаниями не только своей отрасли...

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Политика

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