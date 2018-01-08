В России успешно испытали интеллектуальную ракету-мишень

Указанный реактивный снаряд, по словам специалистов, способен имитировать полёт воздушных судов, в том числе боевых самолётов, вертолётов, а также гиперзвуковых аппаратов. Инновационная разработка обладает возможностью анализировать сигналы РЛС и маневрировать в зависимости от ситуации, избегая попадания «воздух-воздух» и «земля-воздух». По мнению экспертов, поступление данного комплекса на вооружение позволит российским силам ПВО более эффективно оттачивать мастерство поражения воздушных целей. Новинка поступит на вооружение армии до конца текущего года.
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