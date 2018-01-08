В России успешно испытали интеллектуальную ракету-мишень

Представители Минобороны России рассказали, что российские инженеры успешно испытали новую интеллектуальную ракету-мишень. Ожидается, что она поступит на вооружение уже в ближайшее время.Указанный реактивный снаряд, по словам специалистов, способен имитировать полёт воздушных судов, в том числе боевых самолётов, вертолётов, а также гиперзвуковых аппаратов. Инновационная разработка обладает возможностью анализировать сигналы РЛС и маневрировать в зависимости от ситуации, избегая попадания «воздух-воздух» и «земля-воздух». По мнению экспертов, поступление данного комплекса на вооружение позволит российским силам ПВО более эффективно оттачивать мастерство поражения воздушных целей. Новинка поступит на вооружение армии до конца текущего года.Ранее мы писали, что в США обеспокоены разработкой новых крылатых ракет в России. Американские сенаторы считают, что данная тема заслуживает отдельного внимания военных экспертов...