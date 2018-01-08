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Политика

В России успешно испытали интеллектуальную ракету-мишень

Представители Минобороны России рассказали, что российские инженеры успешно испытали новую интеллектуальную ракету-мишень. Ожидается, что она поступит на вооружение уже в ближайшее время.
В России успешно испытали интеллектуальную ракету-мишень


Указанный реактивный снаряд, по словам специалистов, способен имитировать полёт воздушных судов, в том числе боевых самолётов, вертолётов, а также гиперзвуковых аппаратов. Инновационная разработка обладает возможностью анализировать сигналы РЛС и маневрировать в зависимости от ситуации, избегая попадания «воздух-воздух» и «земля-воздух». По мнению экспертов, поступление данного комплекса на вооружение позволит российским силам ПВО более эффективно оттачивать мастерство поражения воздушных целей. Новинка поступит на вооружение армии до конца текущего года.
Ранее мы писали, что в США обеспокоены разработкой новых крылатых ракет в России. Американские сенаторы считают, что данная тема заслуживает отдельного внимания военных экспертов...

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