Японская оппозиция требует от премьер-министра его отставки и правительства

Японская оппозиция на фоне скандалов, которые привели к уходу с поста главы налогового управления государства, требует отставки премьер-министра Синдзо Абэ и его правительства. Такое требование сегодня, 10 марта, огласили в Коммунистической партии Японии.Здесь говорится о разбирательствах и скандалах, в которых обвинили министерство финансов и налоговое управление в том, что они подделывали документы для продажи государственной земли организации Moritomo Gakuen. Причём цена была в семь раз меньше обычной рыночной стоимости. Сейчас Министерство финансов Японии проводит расследование, чтобы выяснить, действительно ли документы были подделаны.Акира Коикэ, занимающий пост генерального секретаря японских коммунистов, заявил, если ситуация с документами будет правдой – правительство Абэ и он сам обязаны добровольно уйти в отставку.Этот скандал длится в Японии уже второй год. Вчера, к примеру, он привёл к отставке начальника налогового управления по причине того, что он в парламенте дал ложные показания. Кроме этого, бывший чиновник заявил, что переговоры о продаже земли он не проводил, когда занимал свою высокую должность. Однако в оппозиции доказали, что всё-таки переговоры главы имели место быть.Уход начальника налогового управления сильно подорвал репутацию Абэ. Ведь именно он был главным защитником своего коллеги...