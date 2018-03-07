Путин: РФ готова к обсуждению с США ракетного вопроса

Владимир Путин сообщил о готовности обсуждения с США любых вопросов в любое время. В числе них является и ракетный.Об этом глава РФ заявил во время интервью для NBC. Путин предложил просто спокойно сесть за стол переговоров, поговорить и решить вопросы. Президент считает, что Трамп тоже готов к этому, но в США есть могущественные силы, не позволяющие ему это сделать.В то же время Россия всегда готова обсудить любой вопрос. В том числе те из них, что касаются ракет, контртерроризма или киберпространства. В любое время, подчеркнул Путин.Ранее российский лидер сообщил о новейших российских вооружениях, не имеющих в мире аналогов. Это касается ракетного комплекса «Сармат», крылатой ракеты, оборудованной ядерной энергоустановкой, гиперзвукового и лазерного оружия, подводных беспилотников, а также ракетного комплекса «Кинжал».После этого группой сенаторов было направлено обращение к госсекретарю США. В нём содержался призыв к началу диалога с Кремлём, чтобы обновить договор СНВ-3, а также повысить транспарентность в разработках ядерного оружия, относящегося к нестратегическому...