Елена Кравец: как многодетной маме удается оставаться всегда молодой и красивой

Загрузка. Пожалуйста, подождите...
Киев
Область
Политика
Экономика
События
Социум
Мнение
Спорт
Шоу-Биз
Здоровье
Наука
Авто
Майдан
Киев
Шоу-программа Рыцарские забавы в Древнем Киеве
Пропал по дороге домой: в Киеве разыскивают мужчину
В метро Киева умер мужчина (видео)
Операция "Мигрант": В Киеве накрыли подпольный мясоперерабатывающий цех
Из зоны ЧАЭС пытались вывезти сотни килограммов радиоактивного металла
Область
Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
Дорогая справка
Результаты выборов в Переяславском районе
Политика
РџСѓС‚РёРЅ РЅРµ РїРѕРґС‚РІРµСЂРґРёР» РґРѕРјС‹СЃР»С‹ Рѕ СЃРІСЏР·Рё РІРёРѕР»РѕРЅС‡РµР»РёСЃС‚Р° Р РѕР»РґСѓРіРёРЅР° СЃ РµРіРѕ С„РёРЅР°РЅСЃР°РјРё
Р®СЂРёСЃС‚ РўСЂР°РјРїР° РёСЃРїРѕР»СЊР·РѕРІР°Р» РєРѕСЂРїРѕСЂР°С‚РёРІРЅСѓСЋ РїРѕС‡С‚Сѓ РґР»СЏ РїРµСЂРµРїРёСЃРєРё СЃ СЌРєСЃ-РїРѕСЂРЅРѕР°РєС‚СЂРёСЃРѕР№
РўРёР»Р»РµСЂСЃРѕРЅ РѕС‚РјРµРЅРёР» РјРµСЂРѕРїСЂРёСЏС‚РёСЏ РІ РљРµРЅРёРё РёР·-Р·Р° РїР»РѕС…РѕРіРѕ СЃР°РјРѕС‡СѓРІСЃС‚РІРёСЏ
РўСЂР°РјРї РѕСЃС‚Р°Р»СЃСЏ Р±РµР· С‚Р°РЅРєРѕРІ РІ Р’Р°С€РёРЅРіС‚РѕРЅРµ
Путин: РФ готова к обсуждению с США ракетного вопроса
Экономика
Госкомпания КНР купила 36,2% акций будущего акционера «Роснефти»
В марте обещают запустить прямое авиасообщение между Москвой и Каиром
В Узбекистане с апреля начнут продавать наличные доллары
РћР±СЉРµРј РїСЂРѕРјС‹С€Р»РµРЅРЅС‹С… Р·Р°РєР°Р·РѕРІ РІ Р“РµСЂРјР°РЅРёРё РІ СЏРЅРІР°СЂРµ СѓРІРµР»РёС‡РёР»СЃСЏ
Сад с ядовитыми растениями стал достопримечательностью Англии
События
В России из-за мощного взрыва обрушилась часть жилого дома: опубликованы фото
НСА судится с властями Флориды из-за повышения возрастной планки на покупку огнестрела
Только в России: застрявшую в сугробах скорую вытащил...трамвай
Журналист рассказал, как в России готовят кровопролитную войну
Масштабное ДТП в США: столкнулись более 60 машин, есть жертвы
Социум
Р“СЂР°Р¶РґР°РЅ РЈРєСЂР°РёРЅС‹ РЅР° РјРѕРІРµ РїСЂРёРіР»Р°СЃРёР»Рё РЅР° РІС‹Р±РѕСЂС‹ РїСЂРµР·РёРґРµРЅС‚Р° Р Р¤
5 научных способов улучшить отношения между мужчиной и женщиной
Психологи дали характеристику людям которые плачут во время просмотра фильмов
В сети публикуют впечатляющие фото окутанных туманом улиц Киева
Муж с женой ехали с поминок: опубликованы фото жуткого ДТП в Киеве с участием авто полиции
Мнение
Андрей Костин: За 5 лет количество банков в России сократится в 2,5 раза
Татьяна Завьялова, переспав с фитнес-тренером, разрушила при помощи своего мужа его семью
Прямая линия с Владимиром Путиным
Постановка под Волновахой?
Йемен – это не Украина!
Спорт
РџСЂРµРґСЃС‚Р°РІР»РµРЅ РѕС„РёС†РёР°Р»СЊРЅС‹Р№ РіРёРјРЅ С‡РµРјРїРёРѕРЅР°С‚Р° РјРёСЂР° РїРѕ С„СѓС‚Р±РѕР»Сѓ 2018 РіРѕРґР°
Украина в топ-5: Медальный зачет Паралимпиады 2018
«Зенит-2» — «Енисей»: онлайн-трансляция начнется в 13:00
«Крылья Советов» — «Тюмень»: онлайн-трансляция начнется в 13:00
«Ротор» — «Спартак-2»: онлайн-трансляция начнется в 14:00
Шоу-Биз
Елена Кравец: как многодетной маме удается оставаться всегда молодой и красивой
Шэрон Стоун именинница: топ-4 интересных фактов о звезде фильма "Основной инстинкт"
Мэрайя Кэри порадовала поклонников новыми фотографиями
Похудевшая Тина Кароль оголила плоский животик
«Смешарики» стали участником анимационного фестиваля в Токио
Здоровье
Андрей Костин: За 5 лет количество банков в России сократится в 2,5 раза
Татьяна Завьялова, переспав с фитнес-тренером, разрушила при помощи своего мужа его семью
Прямая линия с Владимиром Путиным
Постановка под Волновахой?
Йемен – это не Украина!
Наука
Р’ РЎРµС‚Рё РїРѕСЏРІРёР»Р°СЃСЊ Р·Р°РїРёСЃСЊ РїРµСЂРµРіРѕРІРѕСЂРѕРІ РїРёР»РѕС‚РѕРІ В«American AirlinesВ», РєРѕС‚РѕСЂС‹Рµ СЃС‚Р°Р»Рё РѕС‡РµРІРёРґС†Р°РјРё РїРѕСЏРІР»РµРЅРёСЏ РќР›Рћ
РР»РѕРЅ РњР°СЃРє РїРѕРєР°Р·Р°Р» С‚СЂР°РЅСЃРїРѕСЂС‚ Р±СѓРґСѓС‰РµРіРѕ, РѕС‚РґР°СЋС‰РёР№ РїСЂРёРѕСЂРёС‚РµС‚ РїРµС€РµС…РѕРґР°Рј Рё РІРµР»РѕСЃРёРїРµРґРёСЃС‚Р°Рј
NASA опубликовала видео тестирования марсианского модуля InSight
ALMA засняла газовую «паутину» в туманности Ориона М42
Таинственный «Глаз Сахары» заинтересовал пользователей Google maps
Авто
Эксперт назвал признаки, помогающие распознать битое авто
В Женеве показали гиперкар Corbellati Missile, развивающий скорость до 500 км/ч
Ferrari планирует возродить легендарный спорткар
Самые крутые концепты автосалона в Женеве-2018
РќР°Р·РІР°РЅ РўРћРџ-5 СЃР°РјС‹С… РІРїРµС‡Р°С‚Р»СЏСЋС‰РёС… РєРѕРЅС†РµРїС‚РѕРІ Р°РІС‚РѕСЃР°Р»РѕРЅР° РІ Р–РµРЅРµРІРµ
Майдан
Родственники погибших героев Майдана проведут собственные расследования
Попов и Сивкович могут избежать наказания за разгон Майдана
Константин Реуцкий: На Луганщине началась охота на активистов Майдана
Алексей Баганец: Мы вычислили спецподразделение Беркута, который принимал участие в расстреле людей на Майдане
НБУ выпустит памятные монеты Героям Майдана
Сейчас обсуждают
В России из-за мощного взрыва обрушилась часть жилого дома: опубликованы фото
События
Сегодня, 10:05
Р“СЂР°Р¶РґР°РЅ РЈРєСЂР°РёРЅС‹ РЅР° РјРѕРІРµ РїСЂРёРіР»Р°СЃРёР»Рё РЅР° РІС‹Р±РѕСЂС‹ РїСЂРµР·РёРґРµРЅС‚Р° Р Р¤
Социум
Сегодня, 10:04
Госкомпания КНР купила 36,2% акций будущего акционера «Роснефти»
Экономика
Сегодня, 09:57
В марте обещают запустить прямое авиасообщение между Москвой и Каиром
Экономика
Сегодня, 09:57
Эксперт назвал признаки, помогающие распознать битое авто
Авто
Сегодня, 09:50
Киевские Ведомости
|
Шоу-Биз и культура
| Елена Кравец: как многодетной маме удается оставаться всегда молодой и красивой
Шоу-Биз и культура
Елена Кравец: как многодетной маме удается оставаться всегда молодой и красивой
Еще по теме
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2017-08/pohudenie-molodoy-mamy-elena-kravec-pokazala-svoy-racion-pitaniya-na-den_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Похудение молодой мамы: Елена Кравец показала свой рацион питания на день
9-08-2017, 15:46
Читать
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2017-02/elena-letuchaya-hochet-stat-mnogodetnoy-materyu_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Елена Летучая хочет стать многодетной матерью
9-02-2017, 12:07
Читать
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2016-12/elena-kravec-rasskryla-sekrety-svoego-bystrogo-pohudeniya_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Елена Кравец расскрыла секреты своего быстрого похудения
5-12-2016, 00:38
Читать
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2016-12/elena-kravec-podelilas-sekretom-stroynoy-figury_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Елена Кравец поделилась секретом стройной фигуры
4-12-2016, 19:18
Читать
<img width="400" height="240" src="http://kvedomosti.com/uploads/posts/2016-08/kvartal-95-elena-kravec-stala-mamoy-dvoynyashek_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
«Квартал 95»: Елена Кравец стала мамой двойняшек
16-08-2016, 00:14
Читать
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2016-08/elena-kravec-rodila-dvoynyu_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Елена Кравец родила двойню
15-08-2016, 16:44
Читать
Шоу-Биз и культура
Сегодня, 08:56
<img alt='' src='http://kvedomosti.com/11.jpg' srcset='http://kvedomosti.com/11.jpg' class='avatar avatar-120 photo' height='120' width='120' />
Анатолий Карпенко
Редактор раздела Шоу-Биз и культура
Написать на e-mail