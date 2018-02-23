| | Р­РєСЃС‚СЂРµРјР°Р»СЊРЅСѓСЋ РІРµСЂСЃРёСЋ РїРёРєР°РїР° Nissan Navara РЅР°Р·РѕРІСѓС‚ Off-Roader
Авто

Р­РєСЃС‚СЂРµРјР°Р»СЊРЅСѓСЋ РІРµСЂСЃРёСЋ РїРёРєР°РїР° Nissan Navara РЅР°Р·РѕРІСѓС‚ Off-Roader

РЇРїРѕРЅСЃРєР°СЏ РјР°СЂРєР° Nissan Р·Р°СЂРµРіРёСЃС‚СЂРёСЂРѕРІР°Р»Р° С‚РѕРІР°СЂРЅС‹Р№ Р·РЅР°Рє РґР»СЏ
РЅРѕРІРѕРіРѕ РІРЅРµРґРѕСЂРѕР¶РЅРѕРіРѕ РїРёРєР°РїР°, РєРѕС‚РѕСЂРѕРјСѓ РїСЂРµРґСЃС‚РѕРёС‚ РєРѕРЅРєСѓСЂРёСЂРѕРІР°С‚СЊ СЃ Ford Ranger
Raptor. Р­РєСЃС‚СЂРµРјР°Р»СЊРЅР°СЏ СЏРїРѕРЅСЃРєР°СЏ РЅРѕРІРёРЅРєР° РІС‹Р№РґРµС‚ РЅР° СЂС‹РЅРѕРє РїРѕРґ РЅР°Р·РІР°РЅРёРµРј Nissan
Navara Off-Roader.
Р­РєСЃС‚СЂРµРјР°Р»СЊРЅСѓСЋ РІРµСЂСЃРёСЋ РїРёРєР°РїР° Nissan Navara РЅР°Р·РѕРІСѓС‚ Off-Roader

РљР°Рє РїРёС€СѓС‚ Р°РјРµСЂРёРєР°РЅСЃРєРёРµ РёР·РґР°РЅРёСЏ, Nissan Р·Р°РїР°С‚РµРЅС‚РѕРІР°Р» РІ
Р’РµРґРѕРјСЃС‚РІРµ РїРѕ РёРЅС‚РµР»Р»РµРєС‚СѓР°Р»СЊРЅРѕР№ СЃРѕР±СЃС‚РІРµРЅРЅРѕСЃС‚Рё Р•РІСЂРѕСЃРѕСЋР·Р° РЅР°Р·РІР°РЅРёРµ Nissan Navara
Off-Roader, РєРѕС‚РѕСЂРѕРµ Р±СѓРґРµС‚ РёСЃРїРѕР»СЊР·РѕРІР°С‚СЊСЃСЏ РґР»СЏ РЅРѕРІРѕРіРѕ РїРёРєР°РїР°.
РћС‚РјРµС‚РёРј, С‡С‚Рѕ РіР»Р°РІРЅС‹Р№ РєРѕРЅРєСѓСЂРµРЅС‚ РґР°РЅРЅРѕР№ РјРѕРґРµР»Рё РІ Р»РёС†Рµ
Р°РјРµСЂРёРєР°РЅСЃРєРѕРіРѕ Ford Ranger Raptor РїРѕСЏРІРёС‚СЃСЏ Сѓ РґРёР»РµСЂРѕРІ РІ РєРѕРЅС†Рµ РЅС‹РЅРµС€РЅРµРіРѕ РіРѕРґР°. Р’
СЃРІСЏР·Рё СЃ СЌС‚РёРј РѕР¶РёРґР°РµС‚СЃСЏ, С‡С‚Рѕ РїСЂРѕРґР°Р¶Рё РїРёРєР°РїР° Nissan Navara Off-Roader СЃС‚Р°СЂС‚СѓСЋС‚
РїСЂРёРјРµСЂРЅРѕ РІ С‚Рѕ Р¶Рµ РІСЂРµРјСЏ.
Рљ СЃРѕР¶Р°Р»РµРЅРёСЋ, РѕР± СЌС‚РѕРј Р°РІС‚РѕРјРѕР±РёР»Рµ РїРѕРєР° РЅРµС‚ РїСЂР°РєС‚РёС‡РµСЃРєРё РЅРёРєР°РєРѕР№
РёРЅС„РѕСЂРјР°С†РёРё. РЎРѕРіР»Р°СЃРЅРѕ СЃРѕРѕР±С‰РµРЅРёСЏРј РёРЅСЃР°Р№РґРµСЂРѕРІ, РЅРѕРІРёРЅРєСѓ РѕСЃРЅР°СЃС‚СЏС‚ РґРІРёРіР°С‚РµР»РµРј РѕС‚
СЃРѕРїР»Р°С‚С„РѕСЂРјРµРЅРЅРѕР№ РјРѕРґРµР»Рё Mercedes-Benz X-Class. РќР°РїРѕРјРЅРёРј, РЅРµРјРµС†РєРёР№ РіСЂСѓР·РѕРІРёРє
РѕСЃРЅР°С‰Р°РµС‚СЃСЏ 3,0-Р»РёС‚СЂРѕРІС‹Рј РґРёР·РµР»СЊРЅС‹Рј С‚СѓСЂР±РѕРјРѕС‚РѕСЂРѕРј V6, СЃРїРѕСЃРѕР±РЅС‹Рј СЂР°Р·РІРёРІР°С‚СЊ 190 В«Р»РѕС€Р°РґРѕРєВ».
Р­РєСЃС‚СЂРµРјР°Р»СЊРЅСѓСЋ РІРµСЂСЃРёСЋ РїРёРєР°РїР° Nissan Navara РЅР°Р·РѕРІСѓС‚ Off-Roader

Р’РјРµСЃС‚Рµ СЃ С‚РµРј РґР»СЏ СЏРїРѕРЅСЃРєРѕРіРѕ Р°РІС‚РѕРјРѕР±РёР»СЏ РјРѕС‰РЅРѕСЃС‚СЊ РґР°РЅРЅРѕРіРѕ
СЃРёР»РѕРІРѕРіРѕ Р°РіСЂРµРіР°С‚Р° РјРѕРіСѓС‚ СѓРІРµР»РёС‡РёС‚СЊ РґРѕ 220 Р»РѕС€Р°РґРёРЅС‹С… СЃРёР». РџРѕРјРёРјРѕ СЌС‚РѕРіРѕ, РєРѕРјРїР°РЅРёСЏ Nissan
РѕР±РѕСЂСѓРґСѓРµС‚ РЅРѕРІС‹Р№ Navara Off-Roader С‚РµРјРё РѕРїС†РёСЏРјРё, С‡С‚Рѕ РїРѕРјРѕРіСѓС‚ РїРµСЂРµРґРІРёРіР°С‚СЊСЃСЏ РІ
СѓСЃР»РѕРІРёСЏС… Р±РµР·РґРѕСЂРѕР¶СЊСЏ.
РЇРЅР° Р’Р°СЃРёР»СЊРµРІР°...

Еще по теме

Nissan СЃРѕР·РґР°СЃС‚ В«Р·Р°СЂСЏР¶РµРЅРЅС‹Р№В» РїРёРєР°Рї Navara РґР»СЏ РєР ...

Nissan СЃРѕР·РґР°СЃС‚ В«Р·Р°СЂСЏР¶РµРЅРЅС‹Р№В» РїРёРєР°Рї Navara РґР»СЏ РєР ...

23-02-2018, 19:01
Читать
Ford РіРѕС‚РѕРІСЏС‚СЃСЏ РїРѕРєР°Р·Р°С‚СЊ РЅРѕРІС‹Р№ РїРёРєР°Рї Range

Ford РіРѕС‚РѕРІСЏС‚СЃСЏ РїРѕРєР°Р·Р°С‚СЊ РЅРѕРІС‹Р№ РїРёРєР°Рї Range

14-01-2018, 16:57
Читать
Р’С‹С€Р»Р° СЃРїРµС†РёР°Р»СЊРЅР°СЏ РІРµСЂСЃРёСЏ РїРёРєР°РїР° NIssan Navara

Р’С‹С€Р»Р° СЃРїРµС†РёР°Р»СЊРЅР°СЏ РІРµСЂСЃРёСЏ РїРёРєР°РїР° NIssan Navara

6-12-2017, 13:10
Читать
РќРѕРІС‹Р№ Nissan Paladin РЅР° Р±Р°Р·Рµ Navara РїСЂРµРґСЃС‚Р°РІСЏС‚ РІ РЅРѕ ...

РќРѕРІС‹Р№ Nissan Paladin РЅР° Р±Р°Р·Рµ Navara РїСЂРµРґСЃС‚Р°РІСЏС‚ РІ РЅРѕ ...

31-10-2017, 20:16
Читать
Р‘РѕР»СЊС€РѕР№ РїРёРєР°Рї Nissan Titan РјРѕР¶РµС‚ РґРѕР±СЂР°С‚СЊСЃСЏ РґРѕ Р ...

Р‘РѕР»СЊС€РѕР№ РїРёРєР°Рї Nissan Titan РјРѕР¶РµС‚ РґРѕР±СЂР°С‚СЊСЃСЏ РґРѕ Р ...

25-10-2017, 09:20
Читать
РЎС‚Р°СЂС‚РѕРІР°Р»Рё РїСЂРѕРґР°Р¶Рё Р»РёРјРёС‚РёСЂРѕРІР°РЅРЅРѕРіРѕ РїРёРєР° ...

РЎС‚Р°СЂС‚РѕРІР°Р»Рё РїСЂРѕРґР°Р¶Рё Р»РёРјРёС‚РёСЂРѕРІР°РЅРЅРѕРіРѕ РїРёРєР° ...

5-08-2017, 16:52
Читать
Авто

Редактор раздела Авто
Написать на e-mail