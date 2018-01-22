Урок рисования: Мария Погребняк учит сыновей делать макияж

Модель Мария Погребняк является известной мамой троих сыновей. Как показалось девушке, уроков готовки мальчишкам было мало, поэтому она взялась учить их делать макияж.В качестве модели выступила сама Погребняк. Её сыновья получили свои задания. Старший взялся за причёску, которая у него то и дело не получалась. Средний - за сложные моменты мейкапа, а младшему осталось дополнить образ красными губами. При этом Мария активно давала советы, что лучше с чем совмещать. В конце видео Погребняк посоветовала всем модницам запомнить лица «юных стилистов» и постараться к ним не попадать.Кто снимал ролик пока неизвестно, однако некоторые поклонники предположили, что это мог быть супруг Марии. Это вызвало у них возмущение, поскольку мальчики на то и мальчики, что к косметике им прикасаться даже не нужно. В то же время другие фанаты только порадовались такому разностороннему развитию ребят и пожелали Марии удачи в будущих уроках...