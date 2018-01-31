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Шоу-Биз и культура

Психолог объяснила, почему Бузову так жестко хейтят

Профессиональный психолог объяснила, почему Ольге Бузовой злорадствуют поклонники. Даже когда девушке действительно трудно, хейтеры продолжают критиковать ее.
Психолог объяснила, почему Бузову так жестко хейтят

Звезды всегда получают массу критики в связи с ростом известности. Ольга Бузова - яркий пример этому утверждению. Недавно телеведущая травмировала ногу, а ее хейтеры буквально затравили Ольгу из-за этого.
Самая главная причина злорадства - зависть. Конечно же, когда общество видит успехи чужого человека, дорогие курорты и брендовую одежду, они завидуют по-черному. Но есть и те, кто искренне радуется за Бузову, а не завидуют ее успехам.
Вторая причина критики - провокационное поведение звезд. Многие поклонники не понимают, зачем Ольга ведет себя настолько открыто в обществе. Она выставляет свои проблемы напоказ, к чему не привыкли пользователи Сети.
Ну и третья причина состоит в том, что большинство пользователей Сети считают, что в виртуальном мире им все можно, поэтому активно этим пользуются...

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