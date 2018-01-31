Психолог объяснила, почему Бузову так жестко хейтят

Профессиональный психолог объяснила, почему Ольге Бузовой злорадствуют поклонники. Даже когда девушке действительно трудно, хейтеры продолжают критиковать ее.Звезды всегда получают массу критики в связи с ростом известности. Ольга Бузова - яркий пример этому утверждению. Недавно телеведущая травмировала ногу, а ее хейтеры буквально затравили Ольгу из-за этого.Самая главная причина злорадства - зависть. Конечно же, когда общество видит успехи чужого человека, дорогие курорты и брендовую одежду, они завидуют по-черному. Но есть и те, кто искренне радуется за Бузову, а не завидуют ее успехам.Вторая причина критики - провокационное поведение звезд. Многие поклонники не понимают, зачем Ольга ведет себя настолько открыто в обществе. Она выставляет свои проблемы напоказ, к чему не привыкли пользователи Сети.Ну и третья причина состоит в том, что большинство пользователей Сети считают, что в виртуальном мире им все можно, поэтому активно этим пользуются...