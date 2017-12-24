Эмбер Херд бросила Илона Маска и ушла к Шону Пенну

Знаменитая актриса Эмбер Херд до недавнего времени встречалась с миллиардером и изобретателем Илоном Маском. Однако пара рассталась. Как недавно сообщило издание Page Six, Эмбер уже успела завести отношения с другим голливудским актёром Шоном Пенном.В сообщении указывается, что пара устроила настоящее романтическое свидание в одном из ресторанов окраины Лос-Анджелеса. Очевидец заявляет, что Херд и Пенн сидели за одним столиком, мило болтали и флиртовали, а также пили красное вино. Как отмечается, женщина выглядела счастливой.Эмбер Херд всего 31 года. За свою жизнь она успела побывать в отношениях со многими знаменитостями мирового уровня. В 2007-2008 году женщина встречалась с голливудским актёром Криспином Гловером. Затем в 2015 году она стала женой самого Джонни Деппа, но уже в 2017 году пара развелась. Сразу в этом же году Херд стала встречаться с Илоном Маском, но в конце года они расстались, хотя крупные западные СМИ и сообщали, что они снова завели отношения.Page Six отмечает, что на вечеринку, которая была посвящена премии «Оскар», приходил Илон Маск. Однако он даже не обратил внимания на Эмбер Херд, в итоге женщина покинула вечер одна...