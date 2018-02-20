| | В Киеве активисты пришли поддержать российского политзаключенного
Социум

В Киеве активисты пришли поддержать российского политзаключенного

В Киеве активисты пришли поддержать российского политзаключенного
Участники акции мирно стояли с плакатами.

9 марта под зданием посольства РФ прошла акция в поддержку политзаключенного Дениса Бахолдина. Ровно год назад парня задержали в России. Он подозревается в участии в «Правом секторе» и в боевых действиях в зоне АТО.
Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на kiev.informator.ua.

На акцию вышли всего пятеро активистов. Некоторые из них являются гражданами России и хотят обратить внимание на беззаконие в российских судах, другие — лично знакомы с Денисом Бахолдином и вышли на улицу с плакатами, чтобы напомнить людям его историю. Об этом Информатор сообщает с места события.

Участники акции мирно стояли с плакатами «Защитникам Украины — волю. Оккупантам — смерть» и «Свободу Денису Бахолдину». В свою очередь за тем, чтобы под посольством не было провокаций, наблюдали более 10 военных. Активисты считают, что обвинения в адрес Бахолдина юридически не обоснованны и ничем не подтверждены. Это уже не первая акция в поддержку активиста. В минувшем году неравнодушные к судьбе Дениса люди уже пытались обратить внимание общественности на его историю.

Читайте также: В Киеве пройдет акция в поддержку российского политзаключенного

Денис Бахолдин — россиянин, который публично выступал против российской агрессии, оккупации части территории Украины, войны и политики властей РФ. Из-за своей позиции он оказался под угрозой уголовного преследования и в конце 2014 эмигрировал в Украину. В марте 2017 года вернулся в Россию, чтобы навестить мать, где его арестовали. Сейчас идет суд. Денису грозит до 6 лет лагерей...

Еще по теме

В Киеве пройдет акция в поддержку российского политзаключенного

В Киеве пройдет акция в поддержку российского политзаключенного

20-02-2018, 02:56
Читать
Акции против агрессии Путина в Украине охватили весь мир: опубликованы фото

Акции против агрессии Путина в Украине охватили весь мир: опубликованы фото

22-01-2017, 08:21
Читать
Жители Киева вышли на акцию в поддержку Савченко

Жители Киева вышли на акцию в поддержку Савченко

8-03-2016, 13:39
Читать
У посольства России в Киеве снова акция: опубликовано видео

У посольства России в Киеве снова акция: опубликовано видео

8-03-2016, 12:47
Читать
В Харькове прошла акция в поддержку Савченко

В Харькове прошла акция в поддержку Савченко

7-03-2016, 21:17
Читать
В Германии прошла акция в поддержку Корбана

В Германии прошла акция в поддержку Корбана

6-01-2016, 20:30
Читать
Социум

Редактор раздела Социум
Написать на e-mail