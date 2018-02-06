В Киеве на выставке представят самые красивые породы кошек

17-18 марта в Международном выставочном центре в Киеве будет проходить международная выставка кошек, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Комментарии.
Посетители смогут увидеть различные породы кошек, пообщаться с их владельцами, увидеть работу экспертов и пополнить свои знания о кошках.
На выставке будет представлено более 20 пород кошек, среди которых: Персы, Мейн куны, Экзоты, Корниш рексы и Девон рексы, британские короткошерстные и канадские Cфинксы, а также другие породы.
Все желающие смогут получить квалифицированную консультацию по уходу за животными и купить товары для своего любимца.
Кроме того, посетители выставки могут приобрести у заводчиков вакцинированных и социализированных котенков и в будущем участвовать в выставках в качестве участников.
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Выставка будет открыта с 10:00 до 19:00. Стоимость входа - 100 грн, для детей и пенсионеров - 50...