В Киеве открылась выставка уникальных декоративных птиц

10-11 марта, в Киеве пройдет выставка птиц и террариумных животных «TropicPets», пишет Киевские Ведомости со ссылкой на «Комментарии. Киев»
На выставке представят несколько видов амадин, астрильд, цветных и декоративных канареек, различных попугаев и других птиц.
Также на выставке можно будет увидеть пауков-птицеедов, тропических ящериц и змей, экзотических насекомых и удивительную экспозицию аквариумных рыб.
Все желающие смогут приобрести домашних любимцев и получить профессиональную консультацию по их содержанию.
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Выставка будет открыта с 11:00 до 18:00 в Киевском городском доме природы. (ул. Рогнединская, 3). Цена входа от 15 до 25 грн...