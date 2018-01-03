| | В Киеве открылась выставка уникальных декоративных птиц
Социум

В Киеве открылась выставка уникальных декоративных птиц

В Киеве открылась выставка уникальных декоративных птиц
На выставке можно будет приобрести домашних любимцев

10-11 марта, в Киеве пройдет выставка птиц и террариумных животных «TropicPets», пишет Киевские Ведомости со ссылкой на «Комментарии. Киев»
На выставке представят несколько видов амадин, астрильд, цветных и декоративных канареек, различных попугаев и других птиц.

Также на выставке можно будет увидеть пауков-птицеедов, тропических ящериц и змей, экзотических насекомых и удивительную экспозицию аквариумных рыб.

Все желающие смогут приобрести домашних любимцев и получить профессиональную консультацию по их содержанию.

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Выставка будет открыта с 11:00 до 18:00 в Киевском городском доме природы. (ул. Рогнединская, 3). Цена входа от 15 до 25 грн...

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