В Киеве появилась необычная композиция для влюбленных

В парке вдоль ул. Малышко в Днепровском районе Киева появилась новая композиция для всех влюбленных. Она называется “FOR YOU ”, ее изготовление заняло месяц, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на КиевVlast
Об этом стало известно из сообщения на странице КП по содержанию зеленых насаждений Днепровского района в соцсети Фейсбук.
Читайте также: В Киеве появилась необычная достопримечательность
Композиция представляет собой сердце, которое держат две руки. Ее высота составляет 3,35 м высотой, ширина более 2,5 метра. На ее создание использовано около 7 м? декоративных камней.
...