| | Анфиса Чехова сделала звезду из подписчицы и подарила ей платье
Шоу-Биз и культура

Анфиса Чехова сделала звезду из подписчицы и подарила ей платье

Известная телеведущая провела конкурс в Instagram, в котором она искали модель для своей коллекции одежды. Победила москвичка Марина Малашенко, которая стала звездой и вдобавок получила платье от Анфисы Чеховой.
Анфиса Чехова сделала звезду из подписчицы и подарила ей платье


Победительница конкурса говорит, что приняла в нем участие благодаря подруге, которая прислала ссылку с условиями. Она подумала «почему бы и нет» и отправила свою фотографию по указанному адресу. Уже на следующий день с девушкой связались представители и сообщили, что Чехова одобрила ее кандидатуру. Родные и близкие девушки обрадовались такой новости.
Когда наступил момент встречи Анфисы и Марины, то девушка растерялась, однако Чехова расположила ее к себе. После фотосессии телеведущая предложила выбрать себе любое платье из коллекции. Марина взяла вечернее платье бирюзового цвета.
Марина верит, что еще будет сотрудничать с Анфисой. Также девушка планирует новую встречу с другой звездой шоу-бизнеса, Светланой Лободой, с которой мечтает познакомиться...

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