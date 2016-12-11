Екатерина Климова защитила своего молодого мужа

Екатерина Климова живёт под давлением критики со стороны любителей сплетен уже несколько лет. Сначала она развелась с Игорем Петренко, а затем сразу вышла замуж за Гелу Месхи, который на девять лет младше актрисы. Из-за этого некоторые фанаты критикуют её. Недавно же Климова заявила, что знает о насмешках над её семьей, но она любит своего мужа и отношения с ним очень комфортны.В общении с Гелой Климова не чувствует разницу в возрасте, которая, к тому же, не слишком и велика – всего лишь девять лет. Екатерина заявила, что иногда отношениям мешают различные стереотипы. К примеру, её муж моложе и часто это является поводом для шуток со стороны жёлтой прессы и любителей слухов. Но в отношениях всё наоборот. По словам Климовой, она себя зачастую ведёт как ребёнок, а Гела всегда мудрее и рассудительнее. Екатерина добавляет, что их личности противоположны друг другу. Однако пара любит и тянется друг к другу...