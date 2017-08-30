Ольга Бузова рассказала о месте, где она живёт

"Я живу на сцене и с вами никого и ничего не боюсь!! И вы никогда не бойтесь! Любите и верьте в себя. Что, зашёл этот трек вам? простите за мои эмоции, но я кайфую так, что кажется, что могу взлететь", - написала на своей странице Ольга Бузова.

Ольга Бузова раскрыла тайну о месте своего жительства. Своим подписчикам в Instagram певица рассказала, что она фактически живёт на сцене.Уже больше года ведущая "Дом-2" строит музыкальную карьеру. У Бузовой в данный момент несколько песен, однако все они уже стали хитами, а последняя под названием "Она не боится" и вовсе побила мировой рекорд по скорости восхождения на первое место в iTunes. Однако Бузова не намерена останавливаться на этом. В ее планах продолжать карьеру певицы и достигать новых вершин...