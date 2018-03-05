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Режиссёр после секса с дельфином раскритиковал "Форму воды"

Мальколь Бреннер снял документальный фильмом «Любовник дельфина», в котором рассказал о своих сексуальных отношениях с дельфином. Он решил поделиться своим мнением, учитывая то, что фильм «Форма воды» рассказывает об схожих отношениях двух разных видов.
Режиссёр после секса с дельфином раскритиковал \"Форму воды\"


 Картина Малькольма Бреннера рассказывает о его отношениях с дельфином в парке развлечений в 1971 году. Он утверждает, что у них была действительно связь с самкой дельфина, как сексуального характера, так и более романтического. При этом режиссёр прекрасно различает разницу между зоофилией и чувствами, которые вместе с заботой испытывает большинство владельцев домашних животных. Сам он уверяет, что развитие отношения к животному, как к возможному сексуальному партнеру, явление приобретаемого характера, а не врожденного.
Приняв все это во внимание, он решил, что картина Гильермо дель Торо несет в себе схожий характер. Также Бреннер сообщил, что саму оскароносную ленту он не видел, но знаний о сюжете ему вполне достаточно. Режиссёр считает, что отношения героев в фильме слишком быстро развиваются, что расходится с его представлениями. Так же он отметил, что картина «Форма воды» полна стереотипов, а сюжет нарочно растянут для большего хронометража...

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