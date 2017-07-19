Министр финансов объяснил, почему растут тарифы на газ

Министр финансов Александр Данилюк рассказал, что в правительстве еще обсуждают вопрос, на сколько и когда вырастет стоимость газа для населения.
Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Хвиля.
«Пока не могу назвать конкретную дату. Важно понимать, что решение правительства, которое касается пересмотра тарифов, начнет действовать не ранее, чем через два месяца после его принятия. В таком случае тарифы будут перечислены для каждой компании на рынке независимым регулятором — Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Это требует времени», — заявил Александр Данилюк.
Он отметил, что любое решение по тарифам так или иначе будет влиять на объем субсидий. В то же время некоторые граждане, имея формальное право на субсидию, могут не обратиться за ней. Ведь имеют дополнительные доходы, которые управления соцзащиты не видит.
«Рыночная цена газа необходима для либерализации рынка, создание конкурентных условий и устранение любых возможностей коррупции. Когда рынок развит, конкуренция заставляет игроков на рынке снижать цены для конечного потребителя. НАК «Нафтогаз» поставляет газ по заниженной цене. Свои потери компенсирует из госбюджета. Они предоставляют финпомощь и тем, кто может себе позволить заплатить за газ. В случае перехода на адресную субсидию конечных потребителей, можем уменьшить общую стоимость этих расходов для государства. Адресные субсидии касаются тех, кто в них нуждается», — считает Александр Данилюк.
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По словам министра, нужно принять справедливое решение. Оно должно быть реалистичным как для бюджета, так и обеспечить соцзащиту населения, ускорить развитие конкуренции на газовом рынке.
«Тарифы — это не вопрос, который должно решать правительство. Задача правительства — проводить реформы, которые позволят создать в стране конкурентный рынок газа, а не определять тарифы», — подытожил министр финансов...