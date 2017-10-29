| | Илон Маск показал, как будет выглядеть и передвигаться по городу подземный электробус: опубликовано видео
Экономика

Илон Маск показал, как будет выглядеть и передвигаться по городу подземный электробус: опубликовано видео

воскресенье, 11 марта 2018, 02:46
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Американский бизнесмен Илон Маск, который владеет компаниями Space X и Tesla, поделился концептом подземного электробуса.
Соответствующее видео с комментариями он опубликовал в своем Twitter.
Известно, что разработкой занимается The Boring Company, которой также владеет Маск.
Электробус будет передвигаться по подземным тоннелям со скоростью до 150 миль в час (241 км/час). Маск пояснил в комментариях к видео, что при спуске и подъеме автомобиль будет автоматически переключаться между тоннелями и лифтами. Также он подчеркнул, что подземный электробус будет отличаться от метро.
Согласно проекту, предусмотрено строительство тысяч маленьких станций размером примерно с одно парковочное место.
Как сообщал "Апостроф", в Дубае представили прототип капсулы Hyperloop, которая является элементом высокоскоростной транспортной системы, разработанной компанией Илона Маска...

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